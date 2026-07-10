الأغاني المنفردة تسيطر على الإصدارات العربية

- صيف 2026 يشهد تراجعاً في إصدار الألبومات الغنائية، حيث يفضل الفنانون طرح أغاني منفردة استعداداً لموسم الحفلات والمهرجانات، نتيجة لظروف السوق وحسابات الإنتاج. - وائل كفوري وفارس كرم يواصلان إصدار أعمال منفردة بعد انتهاء علاقتهما بشركات الإنتاج، بينما أصدر راغب علامة وناصيف زيتون أغاني جديدة حققت نجاحاً ملحوظاً. - تأجيل ألبوم إليسا بسبب الأوضاع في لبنان، بينما تستعد نجوى كرم لإصدار ميني ألبوم، ونوال الزغبي لأغنية منفردة جديدة.

على خلاف ما اعتاده الجمهور في السنوات الماضية، لا يحمل صيف 2026 حتى الآن زخم الألبومات الغنائية، بل يقتصر المشهد على مجموعة من الأغاني المنفردة التي يطرحها الفنانون تباعاً، استعداداً لموسم الحفلات والمهرجانات الصيفية. يبدو أن حسابات الإنتاج والظروف المحيطة بالسوق، دفعت معظم المغنين إلى تأجيل مشاريعهم الكبرى، والاكتفاء بإصدارات متفرقة تحافظ على حضورهم الجماهيري.

ضمن هذا السياق، طرح وائل كفوري أغنيتي "شو مشتقلو" و"سارقلي عمري"، في تعاون أعاده إلى الملحن طارق أبو جودة، مواصلاً سياسة تقوم على إصدار عدد محدود من الأعمال منذ خروجه من مظلة شركات الإنتاج. وينطبق الأمر نفسه على فارس كرم، الذي يواصل إدارة إنتاجه بصورة مستقلة بعد انتهاء علاقته مع شركة روتانا قبل عامين، إثر خلافه مع نائب مديرها فراس خشمان. وعاد كرم إلى التعاون مع الملحن سليم سلامة في أغنية "ناوي عالخير"، التي صورها مع المخرج فادي حداد، محافظاً على الطابع الكوميدي الذي يميز معظم أعماله المصورة.

بدوره، أصدر راغب علامة قبل أسبوعين أغنية "مزاجية" من كلمات جوليانو روكز، فيما يستعد الثنائي لتقديم تعاون يجري تسجيله حالياً. أما ناصيف زيتون، فطرح أغنية "هدية" من كلمات إيفان نصوح وألحانه، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" خلال أسبوع من صدورها.

نجوم وفن وائل كفوري والاستسهال في اختيار الألحان من أجل البقاء

ويبرز غياب الألبومات الكاملة هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد عشرات الإصدارات. وحتى الآن، لا يزال ألبوم إليسا مؤجلاً، رغم انتهاء النزاعات القانونية التي عطلت إصدار أعمالها خلال العامين الماضيين. وتؤكد مصادر مقربة منها أنها أنجزت تسجيل عدد من الأغاني، بينها عمل باللهجة الخليجية للمرة الأولى، من كلمات رامي الشافعي وألحانه، إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان دفعت إلى تأجيل طرح الألبوم إلى موعد أكثر ملاءمة.

بحسب معلومات "العربي الجديد"، تستعد نجوى كرم لإصدار ميني ألبوم خلال الفترة القريبة، بعد أكثر من ستة أشهر على آخر أعمالها، وكانت قد مهدت لذلك بنشر فيديو من داخل الاستديو. كذلك، تتحضر نوال الزغبي لطرح أغنية منفردة جديدة، لترافق بها حفلاتها الصيفية المرتقبة في تونس ودبي والقاهرة. يُلاحظ أن معظم المغنين باتوا يفضلون إصدار الأغاني المنفردة، لمنح الجمهور وقته مع هذه الإنتاجات.