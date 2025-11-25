الأغاني العربية عام 2025: الأرقام لا تكفي

في شهر يوليو/ تموز الماضي، أصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ألبومها الحادي عشر، "نانسي 11"، بالتزامن مع مجازر محافظة السويداء في سورية. لم ينل الألبوم حصّته في سباق الأغاني العربية لموسم الصيف، على الرغم من قيام عجرم بحملة إعلامية مكثفة، شملت تصوير الأغاني ونشرها على "يوتيوب"، إلى جانب إعلانات في الإذاعات والشوارع. حتى إن عجرم استعانت بشركة خاصة تُقدّم جوائز مالية لكل من يحفظ أغنية ويصورها وينشرها على منصّات التواصل.

قبل أسبوعين، أصدرت نانسي عجرم كليب أغنية "يا قلبو" بإخراج سمير سرياني، الذي سبق أن تعاونت معه في أعمال أخرى. اللافت أن الأغنية كانت ناجحة أصلاً وحقّقت الصدى المطلوب، ووصلت إلى نحو 21 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال خمسة أشهر، لكن ذلك لم يقنع عجرم بنجاحها، فأصرّت على إصدارها مجدداً في كليب يروي قصة عاشقة تسعى للقاء حبيبها داخل فندق حيث يجتمع برجال أعمال، لتنتهي الحكاية نهاية سعيدة، وتستعيد الحبيب، ضمن صورة نمطية تعتمد على الكوميديا.

إعادة نانسي عجرم إحياء ألبومها بعد هدوء عاصفة الإصدارات يبقيها في الواجهة، خصوصاً على صعيد الحفلات والمهرجانات التي تحييها. وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أحيت عجرم حفلة في إندونيسيا، حضرها الآلاف، وهو جمهور شكّل ظاهرةً على مواقع التواصل، إذ انتشرت مقاطع والجميع يغني أغاني عجرم العربية.

الفنان عمرو دياب يُعتبر الأول هذا العام في نجاح ألبومه كاملاً، إذ استطاع أن يخترق مساحة العالم العربي بأغنية واحدة، "خطفوني"، التي شاركته فيها ابنته. غير أن فوز عمرو دياب هذا الصيف يعود أيضاً إلى غياب إصدارات مغنين منافسين له. فقد غابت شيرين عبد الوهاب بسبب وضعها النفسي والصحي، وكذلك أنغام التي عانت من مشاكل صحية دفعتها للسفر إلى ألمانيا في ذروة المنافسة، بينما قرّرت إليسا الاعتكاف عن الإصدارات هذا الصيف والتفرغ للحفلات والمهرجانات، وهي التي تملك جمهوراً واسعاً في القاهرة.

هكذا كسب عمرو دياب حضوراً لافتاً بإصداره الجديد، إضافةً إلى مجموعة حفلات شملت العاصمة اللبنانية بيروت وحقّقت نجاحاً كبيراً، فكانت بمثابة ترويج إضافي لألبومه الأخير.

قبل أيام، اعترف الفنان اللبناني ملحم زين بأن زميله فضل شاكر هو نجم سنة 2025 غناءً. يؤكد زين بذلك حقيقة الأرقام التي حققها فضل شاكر منذ مايو/ أيار الماضي، إذ تصدّرت أغنية "إلّا وأنا معك" معظم الإصدارات الفنية. واستتبع شاكر أعماله، قبل تسليم نفسه للقضاء اللبناني، بأغنية أخرى وضعت ابنه محمد على الطريق الصحيح عبر ديو "كيفك عَ فراقي"، وهو ما فتح الباب أمام شاكر الابن ليصبح نجم حفلات، مُتسلحًا بصورة والده الذي ما زال موقوفاً حتى اليوم بانتظار قرار المحكمة العسكرية اللبنانية بشأن إخلاء سبيله أو سجنه.

الفنانة أصالة أصدرت ألبوم "ضريبة البعد"، وعلى الرغم من جودة الأغاني والخيارات، فإنّ الألبوم لم يلقَ الصدى العربي المتوقع. والملاحظ أن أصالة نصري تكثر من إصداراتها، ولا تمنح أغنياتها المساحة والوقت الكافيين لتحقيق النجاح بسبب كثرة الإنتاج.

أما نوال الزغبي فقد حققت نجاحاً جيداً في إصدارها "يا مشاعر"، وهو ألبوم يضمّ تسع أغنيات مشغولة جيداً من حيث الكلام والألحان، والأهم من ذلك التوزيع الموسيقي.