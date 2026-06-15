"الأعظم"... سيرة درامية لمحمد علي كلاي

- مسلسل "الأعظم" يقدم نظرة جديدة على حياة محمد علي كلاي، مستعرضًا جوانب لم تُغطَ في الوثائقيات، مع التركيز على صراعاته الداخلية وهويته قبل اعتناقه الإسلام. - الموسم الأول يغطي الفترة من 1960 إلى 1964، موضحًا تطور شخصية علي من كاسيوس كلاي إلى بطل العالم، بمشاركة أرملته لوني علي ومايكل بي. جوردان كمنتجين تنفيذيين. - يجسد جالين بيست دور محمد علي، مع فريق عمل يضم أوماري هاردويك ودانا غورييه، ويستعرض المسلسل تأثير مالكوم إكس كمرشد روحي لعلي.

بدأ فريق عمل مسلسل "الأعظم" (The Greatest) بالكشف عن ملامح المشروع الذي يسعى إلى تقديم صورة مختلفة عن حياة محمد علي كلاي، في أول مسلسل درامي مُجاز رسمياً يتناول سيرة أسطورة الملاكمة الأميركية.

وقال بن واتكينز، المنتج التنفيذي ومدير العمل الذي تنتجه منصة برايم فيديو: "صُمم المسلسل ليُظهر للجمهور كل ما لم تقدمه الأفلام الوثائقية، وكل ما لا يمكن العثور عليه في تسجيلات النزالات القديمة أو المقابلات التلفزيونية".

وكانت المنصة قد أعطت الضوء الأخضر للمسلسل عام 2024، فيما انطلقت عمليات التصوير في مدينة تورونتو الكندية مطلع هذا العام. ومن المقرر عرض العمل عبر برايم فيديو خلال عام 2026. أضاف واتكينز: "أنجزنا تصوير الموسم الأول بالكامل، ومن المقرر إطلاقه على برايم فيديو خلال الربع الأخير من العام".

يتناول الموسم الأول السنوات المبكرة من مسيرة محمد علي الرياضية، إذ قال واتكينز: "صوّرنا موسماً يبدأ عام 1960 عندما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية، وينتهي عام 1964 عندما أحرز لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للمرة الأولى. وبين هاتين المحطتين، يروي العمل قصة نضج وتشكّل شخصية، بصورة تكشف جانباً مختلفاً من شخصية علي، حين كان لا يزال يُعرف باسم كاسيوس كلاي".

تشارك أرملة محمد علي، لوني علي، في إنتاج المسلسل بصفة منتجة تنفيذية، إلى جانب الممثل والمنتج مايكل بي. جوردان عبر شركته أوتلاير سوسايتي (Outlier Society)، التي ترتبط باتفاقية إنتاج شاملة مع استوديوهات أمازون إم جي إم (Amazon MGM Studios).

يعمل واتكينز حالياً على إنتاج الموسم الثالث من مسلسل "كروس" (Cross)، وهو مشروع آخر تابع لمنصة برايم فيديو، وتؤدي بطولته ألديس هودج. كما يتولى واتكينز مهام المنتج التنفيذي ومدير العمل في "الأعظم" من خلال شركته بلو مونداي برودكشنز (Blue Monday Productions). وخلال مشاركته في مهرجان مونت كارلو التلفزيوني المقام حالياً، تحدث واتكينز عن المسلسلين في جلسة ضمن المنتدى المهني للمهرجان.

يجسد الممثل جالين بيست شخصية محمد علي، فيما يؤدي أوماري هاردويك ودانا غورييه دور كاسيوس "كاش" كلاي الأب وزوجته أوديسا "بيرد" كلاي والدي محمد علي وشقيقه رودي كلاي.

يلعب كاي بارهام دور رودي، شقيق محمد علي وشريكه في الملاكمة، بينما يجسد أمين جوزيف شخصية سوني ليستون، بطل العالم للوزن الثقيل ومنافس علي الشهير. كما يظهر مايكل إيلي في دور متكرر مجسداً شخصية مالكوم إكس.

يكمن التحدي الأكبر للعمل في تجسيد التحول النفسي والروحي لكلاي قبل اعتناقه الإسلام، إذ يركز النص على صراعاته الداخلية وهويته الممزقة بين الشهرة والنضال. لن يقتصر المسلسل على إعادة إنتاج النزالات الشهيرة بصرياً وبتقنيات سينمائية باهرة فحسب، بل سينبش في كواليس الحركات الحقوقية وتأثير مالكوم إكس موجهاً روحياً لكلاي.