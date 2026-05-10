الأطفال يتحايلون على إجراءات التحقق من العمر باستخدام شارب مزيف

- أظهرت دراسة لمنظمة "إنترنت ماترز" أن الأطفال يجدون طرقًا مبتكرة لتجاوز إجراءات التحقق من العمر على الإنترنت، مثل استخدام شارب مزيف أو إدخال تواريخ ميلاد خاطئة، مما يبرز ضعف هذه الأنظمة. - أشار التقرير إلى أن 46% من الأطفال يرون أن إجراءات التحقق سهلة التحايل، بينما يعتقد 17% فقط أنها صعبة، مع تزايد الوعي بين الأطفال الأكبر سناً حول كيفية تجاوزها. - رغم أن القوانين تهدف لحماية الأطفال، إلا أن هناك مخاوف من إنشاء قواعد بيانات قابلة للاختراق، مما يهدد الإنترنت المفتوح ويبرز الحاجة لتحسين أنظمة التحقق.

مهما كانت الأنظمة ذكية يبدو أن بعض الأطفال أذكى. فقد وجدوا أنه يمكنهم بسهولة تخطي إجراءات التحقق من العمر، التي تمنع القاصرين من دخول المواقع الخاصة بالبالغين، بمجرّد استخدام رسم شارب مزيف بقلم مكياج. هذا ما توصلت إليه منظمة "إنترنت ماترز" البريطانية غير الربحية، بعدما أجرت استطلاعاً حول إجراءات التحقق من العمر على الإنترنت، حيث أفاد نحو نصف الأطفال بسهولة تجاوز هذه الإجراءات.

وجاء في نص الدراسة: "في مجموعات النقاش، أظهر الأطفال وعياً واضحاً بكيفية تجاوز عمليات التحقق من العمر، إما من خلال تجاربهم الخاصة وإما من خلال سماعهم عن طرق من الآخرين. راوحت الطرق بين طرق بسيطة، مثل إدخال تاريخ ميلاد مختلف، وطرق أكثر تعقيداً مثل استخدام هوية شخص آخر أو إرسال مقطع فيديو لوجه شخص آخر، أو حتى شخصية خيالية، لخداع المنصات لتقدير عمر أكبر. ذُكر استخدام شبكة خاصة افتراضية (في بي إن) في عدد قليل من الحالات، ومع ذلك، لم تكن هذه من بين أكثر الطرق التي نوقشت لتجاوز عمليات التحقق من العمر".

وتابع التقرير: "كان الآباء أيضاً على دراية بسهولة تجاوز عمليات التحقق من العمر. إحدى التقنيات التي طُرحت، رسم الأطفال شعراً على وجوههم، حتى تعتقد أدوات التحقق أنهم أكبر سناً، وقد أُبلغ عن نجاح هذه الطريقة في حالات متعددة". وقالت المنظمة: "تُبرز كلمات الآباء والأطفال أنفسهم أهم النتائج الواردة في التقرير"، وأوردت مثالاً عن والدة صبي يبلغ من العمر 12 عاماً قالت: "رأيتُ ابني وهو يرسم شارباً بقلم الحواجب، ما أكد أنه يبلغ من العمر 15 عاماً".

وبحسب التقرير "ينظر الأطفال على نطاق واسع إلى إجراءات التحقق من العمر على أنها سهلة التحايل. وهذا القلق ليس بلا أساس، إذ يعتقد 46% من الأطفال أن إجراءات التحقق من العمر سهلة التحايل، فيما يرى 17% فقط أنها صعبة. ويميل الأطفال الأكبر سناً إلى الاعتقاد أنها سهلة التحايل أكثر من الأصغر سناً، إذ يرى 52% من الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً فأكثر أنها سهلة مقارنة بـ41% ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأقل".

وقد سبق للخبراء فعلاً أن حذّروا من قدرة الأطفال على تجاوز أنظمة التحقق من العمر، التي تعمل الدول حول العالم حالياً على تبنيها، وتتلخص فكرتها بمطالبة المستخدم بإثبات عمره من خلال تحميل نسخة من رخصة القيادة أو جواز السفر لشركة خارجية قبل السماح لهم بالدخول إلى المواقع الإلكترونية المخصصة للبالغين.

وتبرّر هذه القوانين وجودها بفكرة حماية الأطفال على الإنترنت، لكن الرافضين لها يقولون إنها تسمح بإنشاء قواعد بيانات قابلة للاختراق أو التسريب، ما يهدد الإنترنت المفتوح واللامركزي، بالإضافة إلى سهولة اختراقها من الأطفال أنفسهم، كما أثبتت ذلك حوادث سابقة مثل توجيه الصغار لكاميرا الويب الخاصة بهم نحو شخصيات تبدو بالغة في ألعاب الفيديو، أو القيام بتعابير وجه غريبة أو مضحكة لتجاوز عمليات التحقق تماماً، بالإضافة إلى خدعة الشارب المزيف.