الأردن يحجب المواقع الإباحية رسمياً

- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن عن حجب المواقع الإباحية ضمن إجراءات روتينية تشمل مواقع أخرى تمارس النصب والاحتيال والأنشطة غير المشروعة، وذلك لحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية. - أكدت رئيسة الهيئة، لارا الخطيب، أن الحجب يأتي استجابة لطلبات دورية من جهات مختلفة، مشيرة إلى أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات لتطبيق الحجب الفوري للمواقع المسيئة. - رحبت النائبة ديمة طهبوب بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة لحماية المجتمع، مشيرة إلى مطالباتها السابقة بحجب المواقع الإباحية.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الثلاثاء، قرار حجب المواقع الإباحية داخل المملكة. وأكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، قرار الحجب موضحةً أنه لا يقتصر على المحتوى الإباحي بل يأتي ضمن إجراءات روتينية لحجب مواقع ومحتويات أخرى.

وأوضحت الخطيب، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن "الحجب جاء ضمن إجراء دوري وروتيني. نحن بين الفترة والأخرى تخاطبنا جهات تدعونا إلى حجب مواقع أو محتوى معين. هي لا تقتصر على المواقع الإباحية. نحن كل يوم نبعث قوائم لشركات الاتصالات لحجب مواقع معينة، مثل تلك التي تمارس النصب والاحتيال والأنشطة الإلكترونية غير المشروعة، وكذلك المواقع الإباحية. فهذا جاء من ضمن إجراء روتيني".

وصرّحت الخطيب لوكالة فرانس برس بأن "الهيئة خاطبت رسمياً كافة شركات الاتصالات للبدء الفوري بتطبيق حجب المواقع الإباحية"، وأضافت أن "النية لحجب كافة المواقع المسيئة أو الإباحية أو تلك التي تخالف التشريعات"، موضحةً أن حجب المواقع يتم "لمواجهة مخاطر النصب والاحتيال والاستغلال".

ورحبت النائبة عن كتلة الإصلاح، ديمة طهبوب، بالقرار واصفةً إياه بأنه "استجابة مقدرة ومطلوبة ومن أعظم ما يمكن عمله لحماية المجتمع". وكتبت عبر حسابها في "فيسبوك" أن هذه المواقع "قضية خطيرة"، وأنها طالبت العام الماضي الحكومة "بحجب المواقع الإباحية وحماية مجتمعنا".

وتنضمّ الأردن إلى دول عربية وعالمية أخرى اتخذت إجراءات ضد المحتوى الإباحي. بينها مصر، التي أعلنت عن شريحة موبايل خاصة بالأطفال، تتيح للآباء التحكم في استخدام أبنائهم للإنترنت وتحديد التطبيقات المسموح بها لهم. وفي أستراليا اشترطت قوانين جديدة إثبات المستخدمين بلوغهم سن الثامنة عشرة قبل الوصول إلى المحتوى الإباحي.