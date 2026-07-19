"الأخ الأكبر" في سيارتك... ألمانيا ترد على مخاوف كاميرات المراقبة

بددت أعلى سلطات حماية البيانات في ألمانيا المخاوف من أن نظام مراقبة المقصورة الداخلية، الذي أُدخل حديثاً في السيارات الجديدة، ينتهك قواعد حماية البيانات. وأعرب متحدث باسم مفوضة الحكومة الألمانية لحماية البيانات وحرية المعلومات، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن ارتياحه للقواعد، موضحاً أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على عدم جواز نقل البيانات إلى أطراف ثالثة، وضرورة حذفها فور الانتهاء من معالجتها. وأضاف: "في هذا الإطار، تلبي القواعد القانونية متطلبات حماية البيانات".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الضمانات المحددة التي تمنع نقل بيانات السائق إلى أطراف ثالثة؟ هل هناك دراسات ألمانية محددة حول تأثير هذه الأنظمة على تقليل حوادث القيادة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومنذ الأول من يوليو/تموز الجاري، أصبح من الإلزامي تزويد السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنظام آلي لمراقبة انتباه السائق. وكان هذا الإجراء قد أثار انتقادات حادة في بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "الأخ الأكبر يرافقك في القيادة".

ويعتمد نظام "التحذير المتقدم من تشتت انتباه السائق" على كاميرا تستخدم مستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمسح وجه السائق ووضعية رأسه، ولا سيما اتجاه نظره. وإذا انصرف نظر السائق عن الطريق لفترة طويلة، يصدر النظام إنذاراً. وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن مفوضي حماية البيانات في ولايات ألمانيا يمكنهم التحقق من الالتزام بهذه القواعد، مضيفاً أنه في حال وقوع انتهاكات جسيمة، يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات ملزمة لتطبيق قانون حماية البيانات.

ويرى خبراء، من بينهم عالم نفس المرور ميشائيل براكسنتالر، من مركز أليانز للتقنيات، أن أنظمة الكشف الآلي عن انتباه السائق تمثل، من حيث المبدأ، إجراءً إضافياً مفيداً لتعزيز السلامة. وقال براكسنتالر: "تظهر الدراسات الميدانية العلمية التي أُجريت حتى الآن أنها قد تؤثر إيجاباً في سلوك توجيه النظر، لكن لم يثبت حتى الآن بشكل قاطع أنها تقلل من خطر الحوادث في ظروف القيادة الفعلية".

(أسوشييتد برس)