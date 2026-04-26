لطالما كانت الأخطاء المطبعية تدل على الإهمال أو عدم الاحترافية، لكن الذكاء الاصطناعي، الذي جعل المحتوى يبدو مثالياً بسهولة، جعل الأخطاء المطبعية الصغيرة دليلاً على أن المحتوى قد كتبه إنسان، لهذا يلجأ البعض إلى تعمّد ترك أخطاء في نصوصهم لتبرئة أنفسهم من تهمة استخدام روبوتات التوليد.

والأخطاء المطبعية هي خطأ يحدث أثناء كتابة النصوص، وبالضبط عند الضغط على مفاتيح خاطئة في لوحة المفاتيح. قد ينتج عن هذه الأخطاء سوء فهم، خصوصاً في المراسلات أو الوثائق المهمة. وكانت هذه الأخطاء ضارة بسمعة مرسلها، إلى درجة أن الشركات طوّرت خاصية التصحيح التلقائي والكتابة التنبؤية والتدقيق النحوي، بالرغم من أنها أدوات غير مضمونة النتائج.

أما الذكاء الاصطناعي التوليدي، فلا يرتكب أخطاء إملائية، وحتى عندما يعاني من الهلوسة، ويقدّم معلومات مغلوطة، تظل لغته سليمة. لكن اليوم، باتت كتابة نص مثالي مدعاةً للشك، فهو مثالي جداً، والبشر ليسوا مثاليين، والذكاء الاصطناعي في متناول المستخدم بالمجان، ويمكنه جعل النص مثالياً. ومن أجل نفي كل اتهام أو تشكيك في أصالة ما يكتبه، قد يلجأ المستخدم إلى ترك بعض الأخطاء المطبعية عمداً.

الأخطاء المطبعية دليل إنسانيتنا

غرّد كاتب عمود التكنولوجيا في صحيفة نيويورك تايمز كيفن روز بأن "أحد مسؤولي التسويق عبر البريد الإلكتروني أخبرني ذات مرة أنه عندما بدأوا في وضع أخطاء إملائية في عناوين الرسائل، ارتفعت معدلات الفتح بنسبة 40% تقريباً، لأن الناس افترضوا أن إنساناً هو من كتبها".

تقول الصحافية لوري كلارك عبر مجلة "سليت": "في مراسلاتي الشخصية، بدأت أشعر بنوع جديد من الوعي الذاتي. هل كانت تلك الشرطة الطويلة ضرورية حقاً؟ هل كان الأسلوب جافاً بعض الشيء؟" و"أي كتابة أقرأها رقمياً أصبحت تخضع للتدقيق نفسه. هل كان هناك شيء ما فيها يبدو غريباً بعض الشيء؟ شيء من... تشات جي بي تي؟".

ويكتب الصحافي مويناك بال عبر موقع ديجيتال تريندز أن "معاناتي من عسر القراءة واختياري مهنة تتطلب مني الكتابة يومياً جعلتني أعاني من أخطاء إملائية متكررة، ما جعلها كابوساً حقيقياً. فقد تعلمتُ أن الأخطاء الإملائية تدل على الإهمال، أو عدم الاحترافية، أو الأسوأ من ذلك، انعدام الموهبة تماماً. ولكن مع تطور الذكاء الاصطناعي الذي يجعل الحياة تبدو أكثر مثالية، أصبحت الأخطاء الصغيرة أيضاً دليلاً على إنسانيتنا، وعلى أننا نولي عناية حقيقية لما نكتبه بدلاً من الاعتماد بشكل أعمى على برامج الذكاء الاصطناعي".

المال مقابل الأخطاء المطبعية

هذا الحرص على تعمّد الأخطاء المطبعية انتقل إلى مستوى جديد مع ظهور أداة تتعمّد إضافتها. "سانسيرلي" أداة ذكاء اصطناعي تجعل الرسائل الإلكترونية تبدو أكثر إنسانية، مثل إضافة أخطاء مطبعية متعمّدة إليها. وتتلخص فكرتها في إعادة صياغة فقرة واختصارها حسب ثلاث مستويات: مستوى أول يختصر الأسطر، مستوى ثانٍ "بشري" يضيف المزيد من العامية والاختصارات، ويحذف المزيد من الكلمات، ومستوى ثالث يحتوي عمداً على الأخطاء المطبعية وشدة الاختصار، كأن كاتب الرسالة في عجلة شديدة من أمره. والأداة متوفرة إضافةً للمتصفح، وهي لست مجانية، بل إن مساعدتك في كتابة نص فيه الأخطاء المطبعية تأتي مقابل 4.99 دولارات شهرياً.

وتقول مجلة فاست كومباني إن الأداة تحقق الانتشار، وهو ما يسلّط الضوء على نقاش أوسع، إذ "في عالم مُنهَك ومُحبَط من الذكاء الاصطناعي، تُعدّ اللمسة الإنسانية قيّمة". وتنقل عن أحد المستخدمين في "إكس": "توقفوا عن الخجل من الأخطاء الإملائية، بل تقبّلوها. إنها من آخر الأشياء التي نحتفظ بها لأنفسنا".