- نشرت وزارة الدفاع الأميركية ملفات سرية توثق بلاغات عن أجسام طائرة مجهولة منذ الأربعينيات، تشمل تقارير عن "أطباق طائرة" و"طائرات غير محددة"، مما أثار اهتماماً واسعاً. - تضمنت الملفات نصوصاً لمحادثات رواد الفضاء خلال مهمات أبولو وتسجيلات صوتية من رحلات فضائية أخرى، حيث أبلغوا عن ظواهر غير قابلة للتفسير، مما يعزز التكهنات حول وجود ظواهر غير معروفة. - أثار نشر الملفات ردود فعل متباينة بين السياسيين، حيث دعا البعض لمزيد من الشفافية، بينما أكد تقرير للبنتاغون عدم وجود دليل على تكنولوجيا فضائية.

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، دفعةً أولى من ملفات كانت مصنفةً سرية توثق بلاغات عن رصد أجسام طائرة مجهولة الهوية، يعود بعضها إلى أربعينيات القرن العشرين، في خطوة طالب بها بعض الأميركيين المهتمين بالكائنات الفضائية منذ عقود. وقال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، في بيان صادر الجمعة: "هذه الملفات، التي كانت مخفية خلف التصنيفات السرية، غذّت لفترة طويلة تكهنات مبررة، وقد حان الوقت ليراها الشعب الأميركي بنفسه".

وقد نُشر أكثر من 160 ملفاً، الجمعة، على موقع البنتاغون الذي يشير في وثائقه الرسمية إلى الأجسام الطائرة المجهولة باسم "الظواهر الشاذة غير المحددة" (UAP). وتضمّن أحد الملفات التي تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول 1947 سلسلة تقارير عن "أطباق طائرة"، كما احتوى تقرير استخباري تابع للقوات الجوية مصنّفَ "سري للغاية"، من نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، على معلومات حول مشاهدات مُبلغ عنها لـ"طائرات غير محددة" و"أطباق طائرة". فيما وثّق ملف آخر حادثة وقعت عام 2023، قال فيها ثلاثة عملاء فيدراليين إنهم "شاهدوا كرات برتقالية في السماء تُطلق أو تُصدر كرات حمراء أصغر."

وتتضمن الملفات نصوصاً رُفعت عنها السرية سابقاً لمحادثات رواد الفضاء على متن مهمات الهبوط على القمر أبولو 11 وأبولو 12 وأبولو 17 خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. وقال رائد الفضاء الشهير باز ألدرين، أحد أفراد مهمة أبولو 11، في مقابلة أجريت معه عام 1969 ونُشرت الجمعة، إنه شاهد ظواهر غير قابلة للتفسير خلال رحلته إلى القمر. وأضاف: "رصدت ما بدا وكأنه مصدر ضوء ساطع نسبياً، وافترضنا مبدئياً أنه ربما يكون ليزراً محتملاً". وتُظهر النصوص أن رائد الفضاء آلان بين، الذي سار على سطح القمر ضمن مهمة أبولو 12 عام 1969، قال إنه شاهد جزيئات وومضات ضوئية "تبحر في الفضاء" في أثناء المهمة. وأضاف أن تلك الجزيئات بدت وكأنها "تهرب من القمر". كما أفاد رائدا فضاء على متن مهمة أبولو 17 عام 1972 بمشاهدتهما أضواء وامضة في أثناء وجودهما في المركبة. وقال رائد الفضاء جاك شميت: "الأمر يبدو كاحتفالات الرابع من يوليو هناك!". وأشارا إلى أن الأضواء ربما كانت انعكاسات على قطع جليدية.

وفي ملف آخر من الملفات المنشورة، يظهر تسجيل صوتي من رحلة جيميني 7 عام 1965 تواصلاً بين رائد الفضاء فرانك بورمان وفريق الدعم الأرضي، إذ أبلغ مركز التحكم التابع لـ"ناسا" عن جسم مجهول شاهده قرب المركبة، واصفاً إياه بأنه "هدف غامض" إلى جانب "تريليونات من الجزيئات الصغيرة" على يسار المركبة الفضائية.

ويُظهر أحد الملفات إفادة رجل لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1957، قال فيها إنه شاهد مركبة دائرية ضخمة ترتفع فوق الأرض. كما تتضمن الملفات مقابلات من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2023، أفاد خلالها مواطنون أميركيون بمشاهدة أجسام معدنية تحوم وتتشكل من أضواء ساطعة.

وتتضمن الملفات أيضاً مقاطع فيديو التقطها الجيش الأميركي في العراق وسورية والإمارات العربية المتحدة عام 2022، وصفت بأنها "ظواهر مجهولة غير محسومة". ويُظهر أحد المقاطع المصورة، في موقع غير معلن عن المنطقة، جسماً بيضاوياً يتحرك بسرعة من اليسار إلى اليمين، فيما أشار تقرير مرفق إلى أنه "قد يكون صاروخاً محتملاً".

وكان النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي تيم بورشيت دعا إلى مزيد من الشفافية الحكومية بشأن مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة هذه، ورحب بنشر البنتاغون للملفات، واصفاً الخطوة بأنها "بداية رائعة" في منشور على منصة إكس. كما قالت النائبة الجمهورية عن فلوريدا، آنا بولينا لونا، إن الكشف عن الملفات يمثل "خطوة أولى ضخمة في الاتجاه الصحيح". في المقابل، رأت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين أن نشر الملفات يشكل محاولة لصرف الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحاً في ما يخص الأميركيين، مثل غلاء المعيشة والحرب على إيران.

وكان الرئيس دونالد ترامب

قد وجّه الوكالات الفيدرالية الأميركية في فبراير/ شباط الماضي إلى البدء بتحديد ونشر ملفات حكومية تتعلق بهذه الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، قائلاً إن القرار جاء "استجابة للاهتمام الهائل الذي أبداه الناس".

وادعى الرئيس الجمهوري في اليوم نفسه الذي أصدر فيه أمر النشر أن سلفه الديمقراطي باراك أوباما قد كشف معلومات "سرية" عبر تصريحات انتشرت على نطاق واسع في إحدى المدونات الصوتية بشأن وجود حياة خارج كوكب الأرض. وقال أوباما للمضيف براين تايلر كوهين، في إشارة إلى المنشأة العسكرية الأميركية السرية للغاية في نيفادا المرتبطة بالعديد من نظريات المؤامرة حول الأجسام الطائرة المجهولة: "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم، وليسوا محتجزين في... المنطقة 51".

وقال ترامب للصحافيين آنذاك إن أوباما "كشف معلومات سرية، ولم يكن ينبغي له فعل ذلك"، مضيفاً أنّه على المستوى الشخصي لا يعرف إن كانت الكائنات الفضائية حقيقية أم لا. ولم يتم حتى الآن تقديم أي دليل على وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض.

وكان الاهتمام بالأجسام الطائرة المجهولة قد تجدّد في السنوات الأخيرة، في حين كانت الحكومة الأميركية تحقّق في تقارير عديدة عن طائرات تبدو خارقة للطبيعة، وسط مخاوف من أن تكون دول منافسة تختبر تقنيات متطورة للغاية، بحسب "فرانس برس".

وفي مارس/ آذار 2024، نشر البنتاغون تقريراً قال فيه إنه لا يملك أيّ دليل على أن الظواهر الشاذة غير المحددة تمثل تكنولوجيا فضائية، موضحاً أن العديد من المشاهدات المثيرة للشكوك تبيّن أنها مجرد بالونات طقس وطائرات تجسس وأقمار صناعية وغيرها من الأنشطة العادية.