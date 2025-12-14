اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى الحقبة البيزنطية في ريف دمشق

14 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:33 (توقيت القدس)
اكتشاف لوحة فسيفسائية بريف دمشق (المديرية العامة للآثار والمتاحف)
يقع في منطقة القب على بُعد نحو 15 كيلومتراً شمال قارة (المديرية العامة للآثار والمتاحف)
- اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود للعهد البيزنطي في محيط مدينة قارة بريف دمشق، يعزز من غنى الفن الفسيفسائي السوري عالميًا.
- اللوحة المكتشفة تحتوي على أشكال هندسية بألوان الأبيض والأسود والقرميدي، مع بقايا رسوم جدارية، مما يشير إلى أساليب الزخرفة والبناء السائدة في تلك الحقبة.
- الاكتشاف تم بواسطة فريق أثري بعد تلقي معلومات من مواطن، ويقع في منطقة "القبو" على بُعد 15 كيلومترًا شمال غرب مدينة قارة قرب الحدود اللبنانية.

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية عن اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى العهد البيزنطي، في محيط مدينة قارة بريف دمشق.

وذكرت المديرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء السبت، أن فريقاً أثرياً من دائرة آثار ريف دمشق عثر على الاكتشاف، الذي يقع في منطقة "القبو" على بُعد نحو 15 كيلومتراً شمال غرب مدينة قارة قرب الحدود اللبنانية، وذلك بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن العثور عليها أثناء عمله في أرضٍ زراعية.

وأفادت بأنّ أعمال التنقيب كشفت عن جزء من أرضية فسيفساء مزخرفة بأشكال هندسية بألوان الأبيض والأسود والقرميدي، إضافة إلى آثار طينة كلسية وبقايا رسوم جدارية (فريسكو) على الجدار الجنوبي. وبيّنت أن المعطيات الأولية وتحليل المكتشفات تشير إلى أن اللوحة وبقايا البناء تعود إلى الحقبة البيزنطية. و"يُعد هذا الاكتشاف إثراءً لسجل الفن الفسيفسائي السوري، الذي يُعد من الأغنى عالمياً، ويكشف عن المزيد من أنماط الزخرفة وأساليب البناء التي كانت سائدة في ريف دمشق خلال تلك الفترة"، وفق "سانا".

 (الأناضول)

