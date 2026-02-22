- اكتشفت وزارة الثقافة الجزائرية كنزًا يحتوي على 10,200 قطعة نقدية برونزية تعود للقرن الرابع الميلادي، خلال عملية أمنية لحماية الممتلكات الثقافية. - أشادت وزيرة الثقافة بجهود فرقة الأبحاث للدرك الوطني في حماية التراث الثقافي، مؤكدة على احترافيتهم ودورهم المحوري في صون التراث. - الكنز المكتشف يعكس التأثير الروماني في الجزائر، حيث كانت البلاد جزءًا من الإمبراطورية الرومانية، وترك الرومان آثارًا عديدة في مناطق مثل تيبازة وتيمقاد.

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، أمس السبت، عن اكتشاف كنز يحتوى على ما يقرب من 10,200 قطعة نقدية برونزية. وأوضح بيان من الوزارة أن هذه القطع النقدية تعود إلى الفترة الرومانية، خلال القرن الرابع الميلادي، بحسب المعلومات الأولية. كما أشارت الوزارة إلى العثور على ثلاثة ممتلكات ثقافية أخرى، لكنها لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي.

وبحسب البيان جرى حجر الكنز خلال عملية أمنية نفّذتها شرطة ولاية عين الدفلى شمالي الجزائر، وذلك "في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال المساس أو الاتجار غير المشروع". وقدّ هنأت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، فرقة الأبحاث للدرك الوطني في الولاية، واصفةً عملهم بـ"الاحترافية العالية والجاهزية الدائمة" و"الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية التراث الثقافي الوطني".

وبعد سقوط قرطاجة حوَّلت روما كل الأراضي القرطاجية إلى مقاطعةٍ رومانية، وفصلتها عن باقي الأراضي النوميدية بالخندق الملكي Fossa regia. وفي كتاب "ملحمة الجزائر"، يورد الباحث في التاريخ الجزائري، سمير نور الدين دردور، أن بداية علاقة الرومان بالقطر الجزائري قد بدأت منذ 213 قبل الميلاد، وتصرَّفوا فيه منذ 104 قبل الميلاد، ووضعوا قدَمَهم بنوميديا سنة 46 قبل الميلاد، وحُوِّلت إلى مقاطعة رومانية عُرفت بأفريقية الجديدة Africa-Nova.

لهذا كنز عين الدفلى الجديد جزء من الفترة الرومانية، التي تركت آثاراً ومعالمَ عدة في أنحاء الأراضي الجزائرية، بما في ذلك تيبازة، تيمقاد، ناقوس، زانا، كالما، ماداوروش، خميسة، شرشال، جميلة، تيديس، وهيبون.