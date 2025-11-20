اكتشاف شبكة عملاقة تضم 111 ألف عنكبوت في كهف

اكتشف علماء شبكة عنكبوت عملاقة تمتد على أكثر من مئة متر مربع، وتضم نحو 111 ألف عنكبوت داخل كهف على الحدود بين اليونان وألبانيا، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة Southeastern Biology، الاثنين.

يقع الكهف الغني بالكبريت، والمسمى "كهف الكبريت" (Sulfur Cave)، في وادي فرومونر على الحدود بين ألبانيا واليونان. تغطي شبكة العنكبوت المكتشفة مساحة تقارب 106 أمتار مربعة، وتضم نحو 69 ألف عنكبوت منزلي، المعروف أيضاً باسم نسّاج قمع الحظائر (Tegenaria domestica)، وأكثر من 42 ألف عنكبوت منزلي شائع من عائلة Linyphiidae.

تُظهر الصور التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء، أجزاءً من هذه الشبكة الهائلة، متشبّثة على الجدار، بما يشبه ستارة مخملية سوداء ثقيلة، في أعماق الكهف، على مرأى من أحد العلماء المزود بتجهيزات أشبه بما يستخدمه عادة علماء الكهوف.

Scientists discovered the world’s largest spiderweb, covering 106 m² in a sulfur cave on the Albania-Greece border.



Over 111,000 spiders from two normally rival species live together in a unique, self-sustaining ecosystem—a first recorded case of such behavior. pic.twitter.com/769YgSt1GC — Moments that Matter (@_fluxfeeds) November 6, 2025

وأشار الباحثون إلى أن هذه حالة "تجمع استثنائي لمستعمرات العناكب"، بالرغم من أن هذين النوعين عادة ما يكونان منعزلين. كما أضافوا أن هذه "أول حالة موثقة لتكوين شبكة استعمارية لدى هذه الأنواع"، موضحين أن الشبكة الهائلة تتكون من شبكات فردية كثيرة على شكل قِمع، كل منها موجود في مواضع استراتيجية في مناطق تتوافر فيها الموارد الغذائية بوفرة. وأوضح الخبراء أن "بعض أجزاء الشبكة يمكن أن تنفصل عن الجدار تحت وطأة وزنها".

(فرانس برس)