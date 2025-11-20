اكتشاف شبكة عملاقة تضم 111 ألف عنكبوت في كهف

حول العالم
مباشر
20 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:57 (توقيت القدس)
تضم الشبكة نحو 69 ألف عنكبوت منزلي (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اكتشف العلماء شبكة عنكبوت عملاقة تمتد على 106 أمتار مربعة في كهف غني بالكبريت على الحدود بين اليونان وألبانيا، تضم أكثر من 111 ألف عنكبوت من نوعين مختلفين.
- تُعتبر هذه الشبكة حالة فريدة من نوعها، حيث تعيش العناكب من نوعي Tegenaria domestica وLinyphiidae معًا في نظام بيئي ذاتي الاستدامة، وهو أول توثيق لتكوين شبكة استعمارية لهذه الأنواع.
- تتكون الشبكة من شبكات فردية على شكل قمع، موضوعة استراتيجياً في مناطق غنية بالموارد الغذائية، مع إمكانية انفصال بعض الأجزاء بسبب وزنها.

اكتشف علماء شبكة عنكبوت عملاقة تمتد على أكثر من مئة متر مربع، وتضم نحو 111 ألف عنكبوت داخل كهف على الحدود بين اليونان وألبانيا، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة Southeastern Biology، الاثنين.

يقع الكهف الغني بالكبريت، والمسمى "كهف الكبريت" (Sulfur Cave)، في وادي فرومونر على الحدود بين ألبانيا واليونان. تغطي شبكة العنكبوت المكتشفة مساحة تقارب 106 أمتار مربعة، وتضم نحو 69 ألف عنكبوت منزلي، المعروف أيضاً باسم نسّاج قمع الحظائر (Tegenaria domestica)، وأكثر من 42 ألف عنكبوت منزلي شائع من عائلة Linyphiidae.

تُظهر الصور التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء، أجزاءً من هذه الشبكة الهائلة، متشبّثة على الجدار، بما يشبه ستارة مخملية سوداء ثقيلة، في أعماق الكهف، على مرأى من أحد العلماء المزود بتجهيزات أشبه بما يستخدمه عادة علماء الكهوف.

وأشار الباحثون إلى أن هذه حالة "تجمع استثنائي لمستعمرات العناكب"، بالرغم من أن هذين النوعين عادة ما يكونان منعزلين. كما أضافوا أن هذه "أول حالة موثقة لتكوين شبكة استعمارية لدى هذه الأنواع"، موضحين أن الشبكة الهائلة تتكون من شبكات فردية كثيرة على شكل قِمع، كل منها موجود في مواضع استراتيجية في مناطق تتوافر فيها الموارد الغذائية بوفرة. وأوضح الخبراء أن "بعض أجزاء الشبكة يمكن أن تنفصل عن الجدار تحت وطأة وزنها".

(فرانس برس)

قصر أمبوهيتسوروهيترا في أنتاناناريفو، 15 أكتوبر 2025 (رافاليا هينيتسوا/Getty)
حول العالم
التحديثات الحية

العثور على جوهرة تزن 300 كيلوغرام بالقصر الرئاسي في مدغشقر

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
زوار في انتظار الدخول إلى متحف اللوفر في باريس، 22 أكتوبر 25 (فرانس برس)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

متحف اللوفر سيركّب 100 كاميرا خارجية بعد سرقته

الفنانة الفلسطينية لارا سلعوس في معرضها عن الصوف في رام الله (معتصم سقف الحيط)
التحديثات الحية
حول العالم
مباشر

عن البسط التي اختفت من بيوتنا: معرض فني يقتفي أثر الصوف الفلسطيني

صناع فيلم "آخر المعجزات"، 19 نوفمبر 2025 (عبد الوهاب شوقي/ فيسبوك)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

عرض "آخر المعجزات" في مهرجان القاهرة السينمائي بعد منعه في الجونة