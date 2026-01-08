اكتشاف بقايا إنسان عمرها أكثر من 700 ألف سنة في المغرب

- اكتُشفت بقايا إنسان قديم في الدار البيضاء، المغرب، تعود إلى 700-773 ألف سنة، تشمل فكوكاً وأسناناً وعظاماً، مما يعزز فرضية الأصل الأفريقي العميق لتطور الإنسان ودور شمال أفريقيا في هذا السياق. - الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر تدعم الأصل الأفريقي للإنسان العاقل، حيث تُظهر الأحافير مزيجاً من السمات البدائية وخصائص تُذكّر بالإنسان العاقل وأشباه البشر القدماء في أوراسيا. - الاكتشاف قد يمثل السلف المشترك للسلالات البشرية الكبرى، متزامناً مع فترة انفصال السلالات الأفريقية والأوراسية، مما يعزز مكانة المغرب في البحث الأثري العالمي.

اكتُشفت بقايا إنسان قديم عمره يتجاوز الـ700 سنة في مدينة الدار البيضاء المغربية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الباحث في المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد الرحيم محب، أن البقايا المكتشفة تتكون من مجموعة مهمة من اللقى البشرية، تشمل نصف فك سفلي لإنسان بالغ، وفكاً سفلياً مكتملاً، وجزءاً من فك سفلي لطفل، إلى جانب عظم فخذ، وأسنان منفصلة، وفقرات، مشيراً إلى أن هذه البقايا تعود إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 700 ألف و773 ألف سنة.

هل أفريقيا أصل البشرية؟

جاء في الدراسة، التي نُشرت في مجلة نيتشر، أمس الأربعاء، أن الأدلة الوراثية القديمة تشير إلى أن السلف المشترك الأخير للبشر المعاصرين، والنياندرتال، والدينيسوفان، عاش قبل نحو 765-550 ألف سنة، لكن عُثر على جميع أحافير الإنسان العاقل (هومو سابينس) المؤرخة بدقة قبل 90 ألف سنة، إما في أفريقيا أو عند مدخل آسيا، ما يشير بقوة إلى أصل أفريقي وليس أوراسياً لنوعنا.

كذلك، تنقل الوكالة عن الباحث أن هذا الاكتشاف يعزّز تعزيزاً حاسماً فرضية الأصل الأفريقي العميق لتطور الإنسان، ويبرز الدور المركزي لشمال أفريقيا، والمغرب خصوصاً، في المراحل الحاسمة من تاريخ التطور البشري، مصحّحاً تصورات سابقة كانت تحصر هذه الدينامية في مناطق أخرى من العالم.

وتقول الدراسة إن الأحافير المكتشَفة في الدار البيضاء تُظهر مزيجاً من السمات البدائية وخصائص تُذكّر بالإنسان العاقل اللاحق وأشباه البشر القدماء في أوراسيا. وتنقل الوكالة عن محب أن التحاليل العلمية أظهرت أن هذه البقايا تجمع بين خصائص مورفولوجية بدائية تذكر بالإنسان منتصب القامة، وأخرى أكثر تطوّراً تقارب خصائص الإنسان العاقل المبكر، ما يجعلها حلقة أساسية لفهم تطور السلالة البشرية، و"فصيلة أختا" لبعض الأشكال البشرية القديمة المكتشفة بأوروبا.

إنسان الدار البيضاء قد يربط السلالات

تقول الدراسة إن هذه الأحافير تقدّم أدلةً حول السلف المشترك الأخير بين إنسان نياندرتال وإنسان دينيسوفان. هذا ما أكد عليه محب، الذي يضيف أن الأهمية الكبرى لهذا الاكتشاف تكمن في كونه يتطابق زمنياً مع المعلومات الجينية التي تحدد فترة انفصال السلالات البشرية الكبرى، ما بين السلالة الأفريقية، التي ستقود لاحقاً إلى الإنسان العاقل، والسلالات الأوراسية، التي ستفضي إلى النياندرتال والدينيسوفان، معتبراً أن إنسان الدار البيضاء المكتشف يعد، علمياً، من أقوى المرشحين ليكون السلف المشترك لهذه السلالات.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الكبرى التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، ومكنت من توثيق مراحل مفصلية من تاريخ تطور الإنسان، من بينها بقايا أقدم إنسان عاقل، التي أعلن عن اكتشافها في 2017 في موقع جبل إيغود بالمغرب، وقُدّر عمرها بما بين 300 ألف و350 ألف عام، علماً بأن الحفريات البشرية الأقدم سابقاً وُجدت في إثيوبيا وقدّر عمرها بحوالي 195 ألف عام فقط.

المغرب في مفترق تاريخي

تخلص الدراسة إلى أن أصل الإنسان العاقل، والتوقيت الدقيق لانفصال مجموعاته السلفية عن سلالة النياندرتال-دينيسوفان، لا يزال موضع نقاش، والمغرب العربي منطقة محورية لفهم ظهور نوعنا، ما يعزز فرضية الأصل الأفريقي بدلاً من الأصل الأوراسي للإنسان العاقل.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الثقافة المغربي، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا الاكتشاف يشكل ثمرة عمل علمي دؤوب قاده المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بشراكة مع جامعات ومؤسسات دولية، وعلى امتداد سنوات من البحث الميداني والتحليل الأكاديمي، بمساهمة أساتذة وباحثين وطلبة. وأكد أن هذا الاكتشاف يرسخ مرة أخرى المكانة المتميزة للمغرب في خريطة البحث الأثري العالمي، مذكراً بأنه، بعد التعريف سابقاً بأقدم إنسان عاقل في موقع جبل إيغود، يأتي هذا الاكتشاف ليعيدنا إلى مرحلة أقدم من تاريخ البشرية، تعود إلى ما قبل ظهور الإنسان العاقل.