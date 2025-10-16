الأرجنتين تكتشف بقايا أحد أقدم الديناصورات في العالم

16 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 14:18 (توقيت القدس)
نسخة من أحفورة ديناصور في بيونس آيرس، 7 يوليو 2022 (لويس روبايو/ فرانس برس)
- اكتشف علماء أرجنتينيون عظام ديناصور "هوايراكورسر جاغوينسيس" في جبال الأنديس، وهو أحد أقدم الديناصورات في العالم، حيث يعود تاريخه إلى 230-225 مليون سنة، مما يعزز فهم تطور الأجناس.
- الاكتشاف شمل هيكلًا عظميًا شبه كامل، بما في ذلك جزء من الجمجمة وعمود فقري كامل، مما يوفر معلومات قيمة عن الديناصورات العاشبة في نهاية العصر الترياسي.
- الأرجنتين أصبحت مركزًا لاكتشاف متحجرات الديناصورات، حيث تم العثور على بقايا متعددة في السنوات الأخيرة، مما يساهم في إثراء الأبحاث العلمية.

عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديس، بحسب ما أعلنته وكالة كونيسيت للبحوث أمس الأربعاء. وعثر الفريق المؤلف من علماء تنقيب، بقيادة "كونيسيت"، على هيكل عظمي شبه كامل لهذا الزاحف الصغير الطويل العنق والذي يحمل الاسم العلمي "هوايراكورسر جاغوينسيس" (Huayracursor Jaguensis)، على ارتفاع ثلاثة آلاف متر في شمال غربي الأرجنتين. ولفتت "كونيسيت" إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة نيتشر العلمية من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس. وقال الباحث أوغستين مارتينيلي إن تقديرات "هوايراكورسور" تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 230 و225 مليون سنة، وهو ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.

ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع عاش في نهاية العصر الترياسي الذي شهد ظهور أوّل الديناصورات وأسلاف الثدييات. على الرغم من أن هذا النوع المكتشف ينتمي إلى سلالة من الديناصورات العاشبة التي تضم عمالقة طويلة العنق، إلا أن الباحثين لاحظوا أن ديناصور هويراكورسور جاغوينسيس البالغ لم يتجاوز طوله مترين فقط ووزنه نحو 18 كيلوغراماً. وشهدت الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة اكتشاف عددٍ من متحجرات الديناصورات وبقاياها في أكثر من موقع تنقيب في أنحاء البلاد الواقعة في القارة الأميركية الجنوبية.

(فرانس برس)

