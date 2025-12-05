اكتشاف استثنائي لـ225 تمثالاً جنائزياً في مقبرة تانيس المصرية

علوم وآثار
مباشر
05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:27 (توقيت القدس)
أطلال موقع تانيس الأثري في مصر، 22 فبراير 2016 (Getty)
أطلال موقع تانيس الأثري في مصر، 22 فبراير 2016 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اكتشف علماء مصريات 225 تمثالاً جنائزياً في مقبرة تانيس بمصر، وهو اكتشاف استثنائي لم يحدث منذ عام 1946، حيث كانت التماثيل موضوعة بعناية بجانب تابوت مجهول الهوية.
- تقع تانيس في دلتا النيل، وكانت عاصمة لملوك الأسرة الـ11، وتحتوي على تمثال أبو الهول الغرانيتي المحفوظ في متحف اللوفر.
- ساعدت الرسوم الملكية على التماثيل في تحديد هوية الفرعون شوشنق الثالث، ومن المقرر ضم التماثيل إلى أحد المتاحف المصرية.

أعلن علماء مصريات، اليوم الجمعة، في باريس اكتشافاً استثنائياً لـ225 تمثالاً جنائزياً في مقبرة تانيس (صان الحجر) في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحافي للبعثة الفرنسية لحفريات تانيس. وقال مدير البعثة الملحقة بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا التابعة لجامعة باريس للعلوم والآداب فريديريك بايرودو إنّه "لم يتم العثور على تماثيل صغيرة في مكانها في مقبرة ملكية في تانيس منذ العام 1946، وأعتقد أنّه لم يحدث ذلك قط في وادي الملوك باستثناء مقبرة توت عنخ آمون في العام 1922، ذلك أنّ غالبية المقابر تعرّضت للنهب عبر التاريخ".

تقع تانيس في دلتا النيل، ويُعرف تاريخها منذ العام 1722، وكانت قد تأسّست بحدود عامي 1050 و1030 قبل الميلاد بوصفها عاصمة لملوك الأسرة الـ11. وفي مقبرة تانيس اكتشف تمثال أبو الهول الغرانيتي المحفوظ حاليا في متحف اللوفر.

وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتاج الفريق إلى عشرة أيام ليستخرج بعناية 225 تمثالاً صغيراً من الخزف الأخضر، كانت موضوعة بجانب تابوت مجهول الهوية، و"تمّ صفّها بعناية على شكل نجمة على جانبي حفرة شبه منحرفة وفي صفوف أفقية في الأسفل". وأوضح بايرودو أنّ هذه التماثيل الصغيرة كانت بمثابة "خدم" يُفترض أن يرافقوا المتوفى في الحياة الآخرة، وأشار إلى أنّ من بينها تماثيل لقادة فرق "أكثر من نصفهم نساء"، وهو أمر "استثنائي للغاية".

من موقع قره خان تبة، 4 أكتوبر 2025 (أشبر أيايدن/الأناضول)
علوم وآثار
التحديثات الحية

اكتشافات أثرية تركية جديدة من العصر الحجري الحديث

وساعدت الرسوم الملكية الموجودة على التماثيل الصغيرة في حل لغز قديم وتحديد هوية الشخصية البارزة المدفونة في التابوت، وهو الفرعون شوشنق الثالث (830-791 قبل الميلاد). وقال بايرودو إنّه بعد دراسة هذه التماثيل، من المقرّر ضمّها إلى أحد المتاحف المصرية.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
جندي إسرائيلي يطلق مركبة جوية غير مأهولة نحو غزة، 11 ديسمبر 2023 (أليكسي روزنفيلد/ Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

إسرائيل تروّج تقنياتها القاتلة: مُختبَرة في غزة

التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

الذكاء الاصطناعي يُقنع البشر… على حساب الحقائق

التحديثات الحية
سوشيال ميديا
مباشر

الاتحاد الأوروبي يغرّم منصة إكس 140 مليون دولار