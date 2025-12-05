اكتشاف استثنائي لـ225 تمثالاً جنائزياً في مقبرة تانيس المصرية

أعلن علماء مصريات، اليوم الجمعة، في باريس اكتشافاً استثنائياً لـ225 تمثالاً جنائزياً في مقبرة تانيس (صان الحجر) في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحافي للبعثة الفرنسية لحفريات تانيس. وقال مدير البعثة الملحقة بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا التابعة لجامعة باريس للعلوم والآداب فريديريك بايرودو إنّه "لم يتم العثور على تماثيل صغيرة في مكانها في مقبرة ملكية في تانيس منذ العام 1946، وأعتقد أنّه لم يحدث ذلك قط في وادي الملوك باستثناء مقبرة توت عنخ آمون في العام 1922، ذلك أنّ غالبية المقابر تعرّضت للنهب عبر التاريخ".

C'est une découverte exceptionnelle et la résolution d'une énigme: des égyptologues ont mis au jour 225 statuettes funéraires à Tanis, dans le delta du Nil, permettant d'identifier un des mystérieux occupants de cette nécropole royale.



➡️ https://t.co/zwXTNpe9kN pic.twitter.com/uiDj5Fkxwh — Agence France-Presse (@afpfr) December 5, 2025

تقع تانيس في دلتا النيل، ويُعرف تاريخها منذ العام 1722، وكانت قد تأسّست بحدود عامي 1050 و1030 قبل الميلاد بوصفها عاصمة لملوك الأسرة الـ11. وفي مقبرة تانيس اكتشف تمثال أبو الهول الغرانيتي المحفوظ حاليا في متحف اللوفر.

وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتاج الفريق إلى عشرة أيام ليستخرج بعناية 225 تمثالاً صغيراً من الخزف الأخضر، كانت موضوعة بجانب تابوت مجهول الهوية، و"تمّ صفّها بعناية على شكل نجمة على جانبي حفرة شبه منحرفة وفي صفوف أفقية في الأسفل". وأوضح بايرودو أنّ هذه التماثيل الصغيرة كانت بمثابة "خدم" يُفترض أن يرافقوا المتوفى في الحياة الآخرة، وأشار إلى أنّ من بينها تماثيل لقادة فرق "أكثر من نصفهم نساء"، وهو أمر "استثنائي للغاية".

وساعدت الرسوم الملكية الموجودة على التماثيل الصغيرة في حل لغز قديم وتحديد هوية الشخصية البارزة المدفونة في التابوت، وهو الفرعون شوشنق الثالث (830-791 قبل الميلاد). وقال بايرودو إنّه بعد دراسة هذه التماثيل، من المقرّر ضمّها إلى أحد المتاحف المصرية.

(فرانس برس)