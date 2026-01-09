اكتشاف آثار في سوهاج: بيزنطية أم قبطية؟

- اكتشفت بعثة أثرية مجمعًا سكنيًا للرهبان في سوهاج يعود للعصر البيزنطي، يضم مبانٍ من الطوب اللبن ووحدات معمارية دينية ومعيشية، مثل صالات وغرف مقببة وأحواض وكنيسة. - أثار توصيف الاكتشاف كبيزنطي نقاشًا، حيث يرى بعض المتخصصين أنه يعكس الحضارة القبطية المسيحية المصرية، مشيرين إلى دور الكنيسة المصرية في الحفاظ على الهوية ضد الهيمنة البيزنطية. - يفتح الاكتشاف آفاقًا جديدة لدراسة العمارة الرهبانية والنصوص القبطية، ويعزز مكانة سوهاج كإقليم تراثي قبطي مهم، مما يساعد في إعادة تقييم انتشار الأديرة والمجتمعات المسيحية المبكرة في صعيد مصر.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار تعمل في موقع القرية بالدوير بمركز طما في محافظة سوهاج نجحت في الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان، يعود - وفق البيان الرسمي - إلى فترة العصر البيزنطي، وذلك في إطار أعمال الحفائر الأثرية الجارية في الموقع، حيث كُشف عن بقايا مبانٍ شُيّدت من الطوب اللبن، ووحدات معمارية مرتبطة بالحياة الدينية والمعيشية.

في هذا السياق، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن أهمية الكشف تكمن في ما يضيفه من معطيات جديدة لفهم طبيعة الحياة الرهبانية في صعيد مصر خلال تلك المرحلة التاريخية، مشيراً إلى أن التخطيط المعماري للمباني المكتشفة يعكس نمط استيطان منظم لمجتمع رهباني متكامل، وليس مجرد تجمعات فردية معزولة. ووفقاً لبيان صحافي لوزارة السياحة والآثار، كشفت الحفائر عن مبانٍ مستطيلة الشكل، مشيدة من الطوب اللبن، تمتد من الغرب إلى الشرق، بأبعاد متفاوتة، تضم صالات مستطيلة وغرفاً صغيرة ذات أسقف مقببة. وعُثر على أحواض مشيدة من الطوب الأحمر والحجر الجيري مغطاة بطبقة من الملاط الأحمر، يُحتمل استخدامها في تخزين المياه أو أنشطة إنتاجية، إضافة إلى بقايا مبنى كبير من الطوب اللبن يُرجّح أنه كنيسة رئيسية للمجمع، تتكون من الصحن والخورس والهيكل، مع بقايا دعامات تشير إلى أن الصحن كان مغطى بقبة مركزية، بينما جاء الهيكل في الجهة الشرقية على هيئة نصف دائرية، وعلى جانبيه حجرتا الهيكل.

غير أن توصيف الكشف في سوهاج بأنه بيزنطي أثار نقاشاً علمياً بين المتخصصين في الآثار والفنون القبطية. في هذا السياق، قال المشرف العام على مناطق آثار أسيوط والمتخصص في الفنون القبطية، نشأت حسن، تعليقاً على بيان وزارة الآثار، إن التكوينات المعمارية واللقى الأثرية والزخارف المكتشفة تنتمي بوضوح إلى الحضارة القبطية المسيحية المصرية، ولا يصح، من وجهة نظره، نسبتها إلى العصر البيزنطي بالمعنى الحضاري أو الفني. أوضح حسن أن السمات المعمارية والفنية للموقع تتطابق مع مواقع قبطية خالصة في صعيد مصر، مثل باويط ومنقباد، فضلاً عن نماذج ديرية معروفة مثل دير الأنبا إرميا بسقارة، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل حقبة مفصلية في تاريخ الفن القبطي، لأنها تعكس القومية المصرية وصناعة فنية محلية خالصة، وليست امتداداً للفن البيزنطي. أضاف أن الكنيسة المصرية، ممثلة في كنيسة الإسكندرية، لعبت خلال هذه الفترة دوراً مركزياً في الدفاع عن الهوية المصرية، بقيادة بطاركة مثل البابا أثناسيوس والبابا كيرلس والبابا ديسقورس، في مواجهة الدولة البيزنطية. وذكّر بما جرى في مجمع خلقيدونية عام 451 ميلادية، حين تعرض البابا ديسقورس للضرب ثم النفي، في واقعة تجسد، بحسب تعبيره، الصراع بين الكنيسة المصرية والسلطة البيزنطية، متسائلاً: "كيف يمكن بعد ذلك نسبة حضارة الشعب المصري في هذه المرحلة إلى العصر البيزنطي؟".

أشار حسن إلى أن الإشكالية لا تتوقف عند حدود التوصيف الأكاديمي، بل تمتد إلى أبعاد إدارية ومؤسسية، معتبراً أن وصف هذه الاكتشافات بأنها "بيزنطية" يترتب عليه تهميش دور قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رغم أن هذه المواقع تدخل في صميم اختصاصه العلمي والتاريخي. يطرح هذا السجال سؤالاً حول كيفية قراءة الفترات التاريخية المتأخرة في مصر، والفصل بين "التوصيف الزمني" و"الهوية الحضارية". فبينما تشير بعض المدارس الأكاديمية إلى العصر البيزنطي بوصفه إطاراً زمنياً للحكم، يرى متخصصون في الفنون القبطية أن ما أُنتج في تلك المرحلة، خاصة في الصعيد، هو تعبير عن حضارة قبطية مصرية مقاومة للهيمنة البيزنطية وليس نتاجاً لها.

وفي جميع الأحوال، يفتح الكشف عن مجمع رهباني متكامل في القرية بالدوير في محافظة سوهاج آفاقاً جديدة للبحث العلمي، سواء على مستوى دراسة العمارة الرهبانية، أو قراءة النصوص القبطية المكتشفة على الأوستراكات والأمفورات، أو إعادة تقييم خريطة انتشار الأديرة والمجتمعات المسيحية المبكرة في صعيد مصر، بما يعزز من مكانة سوهاج بوصفها إحدى أهم أقاليم التراث القبطي في البلاد. يضم الكشف بقايا مبانٍ مستطيلة تتجه من الغرب إلى الشرق، بأبعاد متفاوتة، تشمل صالات مستطيلة وغرفاً صغيرة بأسقف مقببة، وملامح معمارية مرتبطة بالشعائر مثل الشرقية/ الحنية المخصصة للتعبد، إضافة إلى أفنية جنوبية تضم المداخل، ومبانٍ صغيرة دائرية يُرجّح أنها خُصصت لاستخدامات جماعية داخل المجتمع الرهباني مثل موائد الطعام.

أدت الحفائر إلى العثور على أحواض مبنية من الطوب الأحمر والحجر الجيري ومغطاة بطبقة ملاط أحمر، يُرجّح أنها استُخدمت لتخزين المياه أو لأنشطة إنتاجية مرتبطة بطبيعة الموقع، إلى جانب مبنى من الطوب اللبن يُعتقد أنه كنيسة رئيسية تخدم المجمع، تتكون من الصحن والخورس والهيكل، مع بقايا دعامات تشير إلى تغطية الصحن بقبة مركزية، وهي صيغة معمارية تساعد على قراءة تطور تخطيط الكنائس المحلية في صعيد مصر خلال تلك المرحلة.