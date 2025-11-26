- أعلنت تركيا عن اكتشافات أثرية جديدة في موقعين بجنوب شرق البلاد، تقدم رؤى جديدة حول انتقال البشر من الصيد إلى المجتمعات المستقرة قبل 11 ألف عام، مما يعيد تشكيل مفاهيم علماء الآثار حول عصور ما قبل التاريخ. - تضمنت الاكتشافات تماثيل وأواني تعكس طقوس الموت والرمزية في العصر الحجري الحديث، مما يبرز مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي المتقدم لتلك المجتمعات. - مشروع "التلال الحجرية" يضم 12 موقعًا أثريًا، ويُتوقع أن يجذب موقع غوبيكلي تبة وحده نحو 800 ألف زائر هذا العام، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية هذه المواقع.

أعلنت تركيا عن عشرات الاكتشافات الجديدة من العصر الحجري الحديث في موقع أثري مهم بجنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء. وتقدّم هذه الاكتشافات رؤية جديدة متعمقة لمنطقة يُعتقد أنها توضح انتقال حياة البشر من الصيد وجمع الثمار إلى مجتمعات مستقرة منذ أكثر من 11 ألف عام. وعلى هضبة تطل على السهول الخصبة لما يوصف في أحيان كثيرة بأنه "مهد الحضارة"، يعيد موقع غوبيكلي تبة، المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وموقع كاراهان تبة القريب منه، تشكيل مفاهيم علماء الآثار في ما يتعلق بعصور ما قبل التاريخ.

ومن بين أحدث الاكتشافات في منطقة شانلي أورفا تمثال يحمل تعابير وجه لشخص متوفى. ووصف علماء الآثار الاكتشاف بأنه فريد من نوعه في ما يتعلق بطقوس الموت والتعبير الرمزي لدى مجتمعات العصر الحجري الحديث. وكانت هذه القطعة من بين نحو 30 قطعة أثرية كشف النقاب عنها اليوم الأربعاء، وشملت أيضاً تماثيل على هيئة بشر وحيوانات، وأواني وأطباقاً وقلائد.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، لـ"رويترز" إن "هذه المواقع الأثرية فريدة من نوعها بسبب الطريقة التي تعيد بها تشكيل معرفتنا بتاريخ العصر الحجري الحديث والانتقال إلى الحياة المستقرة". وأضاف أن المواقع، التي أطلقت عليها تركيا اسم مشروع التلال الحجرية، تُظهِر أن البشرية كانت تتمتع بمستوى أعلى بكثير من الوعي في ما يتعلق بالعقيدة والطقوس والتنظيم الاجتماعي والإنتاج الثقافي، مما كان يعتقد في السابق. وتابع أن من المتوقع أن يبلغ عدد زوار موقع غوبيكلي تبة نحو 800 ألف زائر خلال العام الحالي، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية الموقع.

ويضم المشروع الذي تقوده الوزارة 12 موقعاً من العصر الحجري الحديث لمجتمعات مستقرة في شانلي أورفا يعود تاريخها إلى 9500 سنة قبل الميلاد، حيث يحتضن موقعا غوبيكلي تبة وكاراهان تبة أقدم المواقع في العالم المستخدمة للتجمعات وأداء الطقوس. ومن بين أبرز المعالم في المواقع هياكل ضخمة ذات شكل بيضاوي يصل قطرها إلى 28 متراً ومحاطة بأعمدة من الحجر الجيري على شكل حرف تي باللغة الإنكليزية.

ووصف رئيس فريق التنقيب، نجمي كارول، بناة هذه الهياكل بأنهم "حرفيون مهرة". وقال: "بدءاً من التغذية إلى الهندسة المعمارية، ومن عالم الرموز إلى أداء الطقوس، فإن التنوع الهائل في الأدلة التي جرى التوصل إليها هنا يقربنا بشكل مذهل من مجتمعات ما قبل التاريخ". وأضاف أنه حتى وقت قريب كان يعتقد أن الحياة المستقرة بدأت بالزراعة وتربية الحيوانات، لكن المشروع أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا من الصيادين وجامعي الثمار لكنهم انتقلوا إلى حياة الاستقرار.

(رويترز، العربي الجديد)