افتتاح أوّل متجر حول العالم مخصص لسلسلة "دراغون بول" في طوكيو

14 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:42 (توقيت القدس)
داخل متجر "دراغون بول" في طوكيو، 14 نوفمبر 2025 (كازوهيرو نوغي/ فرانس برس)
في متجر "دراغون بول" في طوكيو، 14 نوفمبر 2025 (كازوهيرو نوغي/ فرانس برس)
- افتُتح أول متجر مخصص لسلسلة "دراغون بول" في طوكيو، بعد 40 عامًا من إطلاقها، ليصبح وجهة لعشاق السلسلة التي بدأت في 1984 وحققت شهرة عالمية واسعة.
- المتجر يعرض تماثيل لشخصية غوكو ومنتجات متنوعة مثل سلاسل المفاتيح والقمصان، ويتميز بديكور فريد يعكس روح السلسلة.
- "دراغون بول" التي باعت أكثر من 260 مليون نسخة عالميًا، تروي مغامرات سون غوكو في جمع الكرات السحرية لحماية الأرض، مما جعلها ظاهرة ثقافية عالمية.

افتُتح في طوكيو، الجمعة، أوّل متجر مخصص لسلسلة "دراغون بول" في العالم، بعد أكثر من 40 سنة على ابتكار هذه السلسلة من الشرائط اليابانية المصوّرة وألعاب الفيديو، والتي استحالت ظاهرة ثقافية عالمية.

نُشرت سلسلة "دراغون بول" للمرة الأولى عام 1984 في مجلة شونين جامب اليابانية، وحظيت بشعبية واسعة بين الفئات الشابة اليابانية، وأصبحت واحداً من أكثر شرائط المانغا المصوّرة مبيعاً على الإطلاق. وقد انبثق منها عدد كبيرٌ جداً من المسلسلات التحريكية والأفلام وألعاب الفيديو.

أعلنت شركة توي أنيميشن عن افتتاح أول متجر "دراغون بول" في العالم داخل مركز تسوّق بالقرب من محطة طوكيو، وأرفقت بيان الإعلان بعدد من الصور تُظهر المساحة الداخلية للمتجر.

وكانت الشركة قد أعلنت أنّ افتتاح المتجر في العاصمة اليابانية يأتي بعد الذكرى الـ40 لإطلاق سلسلة "دراغون بول" التي صادفت العام الماضي.

ممثلون بأزياء شخصية "في" خلال العرض الأول لـ"في فور فنديتا" في لندن 8 مارس 2006 (ديف هوغان/Getty)
"إتش بي أو" تعمل على مسلسل مقتبس من فيلم "في فور فنديتا"

يتميّز سقف المتجر بديكور مزخرف جداً يُصوّر شخصية من السلسلة، بينما تُعرَض تماثيل غوكو، بطل السلسلة، بأشكال متنوعة في أنحاء المتجر. ومن بين المنتجات المُباعة سلاسل مفاتيح وقمصان ودبابيس تحمل صور شخصيات "دراغون بول" الشهيرة.

تتناول هذه الشرائط مغامرات فتى يُدعى سون غوكو يجمع كرات بلورية سحرية تحتوي على تنانين من مختلف أنحاء العالم للمساعدة في حماية الأرض. ويقاتل عدداً كبيراً من الأعداء خلال مغامراته. بيعت أكثر من 260 مليون نسخة من الشرائط في العالم حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أي بعد 40 عاماً من إطلاقها، بحسب دار شويشا الناشرة لها.

(فرانس برس)

