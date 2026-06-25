اغتيال مراسل "العربية" و"الحدث" محمد عيضة بعبوة ناسفة في حضرموت

- اغتيل الصحافي محمد عيضة في المكلا بانفجار عبوة ناسفة بسيارته، مما أثار إدانات واسعة من نقابة الصحافيين والسلطات المحلية والدولية، التي طالبت بتحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة. - أعلنت السلطات في حضرموت عن توقيف شخصين متهمين بالجريمة، مع استمرار ملاحقة متهم ثالث، ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة للتحقيق، مؤكداً على ضرورة تقديم الجناة للعدالة. - أثارت الجريمة قلقاً بشأن سلامة الصحافيين في اليمن، حيث أدانت منظمات دولية ومحلية الحادثة، مشددة على أهمية حماية حرية العمل الإعلامي في ظل التهديدات المستمرة.

عمل مراسل قناتي العربي والحدث في اليمن محمد عيضة لسنواتٍ في تغطية التطورات الأمنية والسياسية في حضرموت رغم الترهيب والتهديدات، قبل أن يتم اغتياله بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته، ليل الأربعاء، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، في جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي يواجهها الصحافيون اليمنيون بعد أكثر من عقدٍ من الحرب.

وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بأن "عبوة ناسفة شديدة الانفجار انفجرت بسيارة الصحافي محمد عيضة أثناء مروره في شارع السين بمدينة المكلا، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة". وأضافت المصادر أن "عيضة نُقل على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد وقت قصير من وصوله".

وفي حين لم تصدر أي جهة بياناً تعلن فيه مسؤوليتها عن الاغتيال، لفت رئيس اللجنة الإعلامية لحلف قبائل حضرموت، في حديث مع قناة "الحدث"، صبري سالمين بن مخاشن، أن محمد عيضة تلقى تهديدات صريحة بالقتل من جماعة الحوثي قبل عام ونصف العام. كما قال إن هناك "معلومات مؤكدة" وصلت قبل شهر حول تنفيذ اغتيالات تطاول شخصيات عدة، من ضمنها عيضة، لافتاً إلى أن الأخير كان يتحضر لمغادرة حضرموت خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتم اغتياله.

وأعلنت قناة الحدث، الخميس، نقلاً عن مصادر في حضرموت، توقيف شخصين متهمين بالمشاركة في عملية اغتيال عيضة، مع مواصلة الأجهزة الأمنية ملاحقة متهم ثالث.

ويُعدّ عيضة من أبرز المراسلين العاملين في اليمن، إذ عمل مراسلاً لقناتي العربية والحدث، وغطّى على مدى سنوات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المحافظة وعدد من المناطق اليمنية.

وشهد اليمن خلال السنوات الماضية حوادث متكررة طاولت صحافيين وإعلاميين في ظل الصراع المستمر وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات. وتؤكد منظمات حقوقية ونقابية أن الصحافيين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء أداء عملهم، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهديدات والانتهاكات المختلفة، ما جعل اليمن من بين البيئات الأكثر خطورة على العاملين في المجال الإعلامي.

مقتل مراسل العربية والحدث محمد عيضة في حضرموت بانفجار عبوة بسيارته في مدينة المكلا pic.twitter.com/NIh3Y6nVjt — العربية (@AlArabiya) June 24, 2026

نقابة الصحافيين اليمنيين تطالب بتحقيق عاجل

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين، الأربعاء، اغتيال الصحافي محمد عيضة، وطالبت السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين فيها. وقالت النقابة، في بيان، إن "الجريمة الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة عيضة تمثل اعتداءً سافراً على حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة"، وأكدت أن استهداف الصحافي "لا يطاول شخصه فحسب، بل يستهدف العمل الصحافي برمته، ويعكس حجم المخاطر التي يواجهها الإعلاميون في اليمن". وأضافت أن مقتل عيضة حادثة "صادمة ومروعة"، مشيرة إلى أن تكرار هذا النوع من الجرائم يثير قلقاً بالغاً بشأن سلامة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام. وحذرت النقابة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم بحق الصحافيين، ويقوض بيئة العمل الإعلامي، ويشكل انتهاكاً للدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحافيين.

وطالبت السلطات الأمنية والقضائية في حضرموت والحكومة اليمنية بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وكشف الجناة والمحرضين والمخططين للجريمة وتقديمهم إلى العدالة، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن الصحافي الراحل كان قد تلقى تهديدات خلال الأسابيع الماضية، بحسب مصادر أمنية. كما دعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، إلى إدانة الجريمة وممارسة الضغوط اللازمة لحماية الصحافيين في اليمن ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن عيضة كان قد غادر صنعاء قبل سنوات بعد تعرضه للملاحقة من قبل جماعة الحوثيين وحصار مقر عمله عندما كان مراسلاً لقناة الحرة، في ما اعتبرته النقابة انتهاكاً لحرية العمل الصحافي.

العليمي يشكل لجنة عليا للتحقيق

من جهته، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا مشتركة تضم وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من السلطة المحلية في حضرموت، للتحقيق في ملابسات اغتيال عيضة. كما اطلع العليمي على التقارير الأولية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة لتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وأكد العليمي أن الدولة لن تدخر جهداً في ملاحقة منفذي الجريمة ومن يقف وراءها، مشدداً على مواصلة التحقيقات حتى كشف جميع الملابسات، مع توجيهاته بتوفير الرعاية الكاملة لأسرة الصحافي الراحل، ومشيداً في الوقت ذاته بمسيرته المهنية ودور قناتي العربية والحدث في تغطية الشأن اليمني.

الزنداني يوجه بدعم التحقيقات

كما تابع رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، اغتيال الصحافي محمد عيضة، وأجرى اتصالات مع وزير الداخلية والجهات المعنية للاطلاع على ملابسات الجريمة والإجراءات الأمنية المتخذة. ووجّه وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم التحقيقات وكشف الجناة والمتورطين وتقديمهم إلى العدالة.وأكد الزنداني أن استهداف الصحافيين والإعلاميين يمثل اعتداءً على حرية العمل الإعلامي وسيادة القانون، مشدداً على حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة تمكّن الصحافيين من أداء رسالتهم المهنية، كما قدّم تعازيه إلى أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الإعلامي.

الخنبشي يدعو إلى كشف المتورطين

كذلك، شدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، على أهمية كشف الجهة المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الجريمة. وأكد الخنبشي أهمية حماية الصحافيين والإعلاميين وتمكينهم من أداء رسالتهم في بيئة آمنة، معتبراً أن استهدافهم يقوض الأمن والاستقرار.

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إدانات لاغتيال محمد عيضة

أدان المجلس الانتقالي الجنوبي اغتيال عيضة، ورأى أنه يعكس عودة خطر الجماعات الإرهابية إلى ساحل حضرموت بعد سنوات من الاستقرار الأمني. وقال المجلس إن اغتيال المراسل يمثل "مؤشراً على تنامي نشاط الجماعات الإرهابية"، محملاً ما وصفها بـ"القوى التي تدير الملف الأمني" مسؤولية تدهور الأوضاع، معتبراً أن تمكين عناصر محسوبة على جماعات متطرفة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية أسهم في عودة التهديدات الأمنية.

وفي أوّل تعليق أممي على الحادثة، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اغتيال محمد عيضة، معرباً عن تعازيه لأسرته وزملائه والعاملين في قطاع الإعلام اليمني. وقال غروندبرغ إنه يتابع التحقيق الذي فتحته السلطات الحكومية، مرحباً بالجهود الرامية إلى كشف الحقائق وضمان المساءلة وتعزيز ثقة الرأي العام. وشدّد على ضرورة تمكين الصحافيين من أداء عملهم من دون خوف، مؤكداً أهمية حماية الشخصيات العامة، بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي والمجتمع المدني والفاعلون المجتمعيون.

بدورها، استنكرت السفارة الأميركية في اليمن مقتل عيضة، معتبرةً أن استهداف الصحافيين يقوّض حرية الصحافة وأمن المجتمع. كما رحبت بتحرك السلطات اليمنية للتحقيق في الجريمة، مؤكدةً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما أدان اتحاد صحافيي غرب آسيا "الجريمة الغادرة والنكراء" التي أودت بحياة محمد عيضة. ورأى في بيان أن الاغتيال "انتهاك صارخ للحق الإنساني في التعبير ومعرفة الحقيقية"، و"استهداف ممنهج للعمل الصحافي". كما أكد أنّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب هي "الوقود الذي يغذي تكرار هذه الجرائم البشعة ويهدد بيئة العمل الإعلامي".

ويوجد اليمن في المركز 164 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، والصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، وهو يعدّ من أخطر بيئات العمل الصحافي على مستوى العالم في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة، ومع انهيار شبه كامل للبنية الإعلامية المستقلة. وتخضع وسائل الإعلام لسلطات الأمر الواقع في مناطق النفوذ المختلفة، فيما يواجه الصحافيون تهديدات دائمة بالاعتقال والخطف والاغتيال من أطراف النزاع المختلفة.