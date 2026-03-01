اغتيال خامنئي في المشهد الإعلامي العالمي

- تصاعدت التوترات في المنطقة بعد استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بغارات أميركية وإسرائيلية، مما أثار قلقًا عالميًا حول احتمالية نشوب حرب شاملة وتأثيرها على استقرار الشرق الأوسط. - ردًا على التصعيد، فرضت إيران عزلة رقمية بقطع الإنترنت، مما أعاق التواصل الداخلي، بينما استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الوضع لتوجيه رسائل للشعب الإيراني عبر منصة إكس. - اشتدت الحرب السيبرانية بين الأطراف، حيث استهدفت الهجمات الإلكترونية البنية التحتية الاقتصادية والأمنية، مما يعكس تحول الصراع إلى الفضاء الرقمي ويهدد الأمن العالمي.

في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، استيقظ العالم على وقع تصعيد غير مسبوق، وضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية. لعلّ ما شهدته الأيام الأخيرة من استهداف مباشر للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عبر غارات جوية أميركية وإسرائيلية، لا يمكن وصفه إلا بأنه عدوان تجاوز كافة الخطوط الحمراء المتعارف عليها في العلاقات الدولية، ضارباً عرض الحائط باستقرار إقليمٍ يغلي أصلاً فوق صفيح ساخن. هنا، قراءة للمشهد الذي تصدّر أغلفة الصحف العالمية ورسم ملامح مرحلة جديدة من الفوضى الممنهجة.

عكست الصفحات الأولى لأبرز الصحف العالمية حالة من الصدمة والترقب، إذ اجتمعت العناوين العريضة على توصيف اللحظة بأن "الشرق الأوسط يحترق". صحيفة ذا غارديان البريطانية، في تغطيتها الموسعة، رصدت كيف تحولت العواصم الكبرى إلى غرف عمليات لمتابعة تداعيات هذا العدوان.

لم تكن التغطية مجرد نقل للأخبار، بل كانت تحليلاً لمخاوف عميقة من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة. الصحف العالمية رأت في اغتيال خامنئي زلزالاً سياسياً، فركزت التحليلات على أن استهداف رأس الهرم في السلطة الإيرانية يمثل مقامرة أميركية إسرائيلية كبرى قد تؤدي إلى ردود فعل لا يمكن التنبؤ بحجمها أو طبيعتها.

وبينما حاولت بعض الصحف الغربية تبرير الهجمات تحت غطاء "الدفاع عن النفس" أو "تغيير قواعد اللعبة"، برزت أصوات أخرى تحذر من أن هذا المسار العسكري لن يجلب الديمقراطية لإيران، بل سيجلب الدخان والدمار للجيران ولكافة المصالح الدولية في المنطقة.

توازياً مع ألسنة اللهب التي خلفتها الغارات، فرضت السلطات الإيرانية حالة من العزلة الرقمية الكاملة على البلاد. وبحسب بيانات موثقة، فإن التعتيم على الإنترنت في إيران تجاوز حاجز الأربع وعشرين ساعة، إذ هوت نسبة الاتصال بالشبكة العالمية إلى مستويات متدنية لم تتجاوز 1% من المستويات العادية. هذا الانقطاع الشامل يمثّل أداة فعالة للسيطرة ومنع وصول الحقيقة عما يجري في الشارع الإيراني إلى العالم الخارجي.

لعلّ غياب الإنترنت في هذه اللحظة التاريخية يحدّ من قدرة المجتمع المدني على التفاعل والمشاركة السياسية في وقت يُرسم فيه مستقبل بلادهم. فالشارع الإيراني، الذي يعيش تحت وطأة الصدمة والترقب، يجد نفسه محاصراً بين نار العدوان الخارجي وبين جدار الصمت الرقمي الذي يمنع السرديات المحلية من البروز، ما يجعل المشهد الإيراني الداخلي صندوقاً أسود يصعب التكهن بما يغلي في أحشائه من غضب أو انقسام.

في خضم هذا المشهد المتفجر، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منصة إكس ليوجه رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني باللغة الفارسية أعدّها مصوّرةً عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة، التي تحمل في طياتها الكثير من التذاكي السياسي، لا يمكن فصلها عن سياق الحرب النفسية التي يمارسها الاحتلال. يحاول نتنياهو في رسالته تصوير العدوان الإسرائيلي على أنه "عملية تحرير" للشعب الإيراني، محاولاً تصعيد التوتّر بين المجتمع والسلطة في لحظة الضعف والارتباك.

مخاطبة الإيرانيين بلغتهم الأم في أعقاب غارات قتلت زعيمهم تمثل ذروة التلاعب السياسي؛ فهي محاولة لغسل اليد من دماء المدنيين ومن تبعات العدوان، وتصوير القاتل في صورة المنقذ؛ فحرض نتنياهو الإيرانيين على النزول إلى الشوارع لإسقاط الحكومة التي وصفها بأنها "إرهابية"، متوعداً بتصعيد العدوان ضد طهران. زعم نتنياهو أنه حريص على حياة الإيرانيين، قائلاً: "لا تستسلموا، لأن لحظتكم ستأتي قريباً، ولن يذهب عذابكم وتضحياتكم سدى".

في هذا السياق، شهدت منصة إكس زيادة غير مسبوقة في الاستخدام، إذ أعلن إيلون ماسك أن المنصة سجلت أعلى مستوى من التفاعل في تاريخها حتى الآن. وقد جاء هذا الإعلان بعد مشاركة منشور من مدير المنتجات في المنصة يشير إلى أن حركة المرور على "إكس" بلغت ذروتها ليلة الإعلان عن اغتيال خامنئي، وهو مؤشر على أن المستخدمين حول العالم لجأوا إلى المنصة للحصول على آخر الأخبار والآراء والتحديثات أثناء تصاعد الأحداث.

يعكس هذا الارتفاع القياسي في استخدام منصة إكس كيف يمكن للتوترات الجيوسياسية والأحداث العالمية الكبرى أن تدفع الجماهير إلى البحث عن المعلومات والتفاعل في الوقت الحقيقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في فترات الأزمات والتصعيد.

لا يتوقف الصراع عند حدود الغارات الجوية والرسائل الدبلوماسية المسمومة، بل يمتد إلى جبهة لا تقل ضراوة، وهي الحرب السيبرانية. العمليات التي ينفذها القراصنة الإيرانيون، أو تلك التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية، باتت تشكل ركناً أساسياً في هذا الصراع. التقارير الفنية تشير إلى تصاعد كبير في الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات اقتصادية وأمنية، ما يضع الشركات والقطاعات الحيوية في حالة استنفار قصوى.

هذه الهجمات ليست مجرد محاولات لتعطيل المواقع الإلكترونية، بل هي جزء من استراتيجية "الدفاع النشط" التي تنتهجها إيران للرد على العدوان، ساعيةً إلى ضرب المصالح الاقتصادية للدول المعتدية وحلفائها. بهذا، فإن التحذيرات الموجهة لقطاع الأعمال بضرورة تعزيز الأمن السيبراني، تعكس حقيقة أن هذه الحرب لم تعد محصورة في ميادين القتال التقليدية، وإنما تهدد مفاصل الحياة الرقمية والاقتصادية على مستوى عالمي، ما يجعل من الفضاء السيبراني ساحة لتصفية الحسابات السياسية الكبرى.

وقد توعّدت مجموعة حنظلة السايبرانية (Handala) ببدء سلسلة من "الهجمات السيبرانية الضخمة خلال الساعات المقبلة". وكتبت المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا خطوط حمراء لدينا تجاه خونة المنطقة... استعدوا لتدمير بنيتكم التحتية".

في وقت سابق من هذا الشهر، شنّت مجموعة القرصنة MuddyWater، التي يُزعم ارتباطها بوكالة الاستخبارات الإيرانية، هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية. وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت مجموعة Handala، أنها اخترقت وأفرجت عن "بيانات طبية حساسة لأكثر من 10 آلاف مريض" من شبكة كلاليت؛ أكبر شبكة رعاية صحية في إسرائيل.

بدورها، اخترقت إسرائيل، أول من أمس السبت، تطبيقاً إيرانياً شهيراً لمواقيت الصلاة، لإرسال إشعارات إلى ملايين الهواتف، تزامناً مع عدوانها مع الولايات المتحدة على البلاد، تدعو فيه عناصر الجيش إلى الانشقاق عن النظام والانضمام إلى ما وُصف بأنه "قتال لتحرير البلاد"، وفقاً لما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين.

التطبيق اسمه "تقويم بادصبا" (BadeSaba Calendar)، وهو مخصص لمساعدة المسلمين على تتبّع أوقات الصلاة، ويتمتع بانتشار واسع داخل إيران. حمّل أكثر من خمسة ملايين مرة من متجر "غوغل بلاي" وحده.

وصلت الرسائل تباعاً خلال فترة 30 دقيقة، بدءاً بعبارة "المساعدة وصلت" باللغة الفارسية عند الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت طهران، وفق لقطات شاشة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. كما حثت الرسائل الجنود الإيرانيين على تسليم أسلحتهم مقابل وعود بالعفو، ودعتهم إلى الانضمام إلى "قوات التحرير" و"الدفاع عن إخوتكم".

حملت الإشعارات كلّها عنوان "المساعدة في الطريق". وجاء في أحد الإشعارات الذي وصل عند الساعة 10:02 صباحاً بالفارسية: "حان وقت الانتقام. ستدفع قوات النظام القمعية ثمن أفعالها القاسية والوحشية بحق الشعب الإيراني البريء. كل من ينضمّ إلى الدفاع عن الأمة الإيرانية وحمايتها سيُمنح العفو والمغفرة"، وفق لقطات شاشة نشرها موقع وايرد.

وجاء في رسالة أخرى أُرسلت عند الساعة 10:14 صباحاً: "من أجل حرية إخوتنا وأخواتنا الإيرانيين، هذه دعوة إلى جميع القوى القمعية: ألقوا أسلحتكم أو انضموا إلى قوات التحرير. بهذه الطريقة فقط يمكنكم إنقاذ حياتكم. من أجل إيران حرة".