- ألقت الشرطة الألمانية القبض على عصابة متورطة في تزوير لوحات فنية شهيرة، حيث زعمت العصابة أن اللوحات تعود لفنانين كبار مثل بيكاسو ورامبرانت، وطلبت ملايين الدولارات مقابلها. تم اعتقال زعيم العصابة البالغ من العمر 77 عاماً وأُفرج عنه بشروط. - قادت الشرطة الألمانية عملية مداهمة في بافاريا، حيث صادرت وثائق وهواتف محمولة وعدداً من اللوحات المشتبه بتزويرها. اكتشفت الشرطة الشبكة عندما عرض المشتبه به الرئيسي لوحتين يُفترض أنهما أصليتان لبيكاسو للبيع. - في إسبانيا، عُثر على لوحة بيكاسو "حياة ساكنة مع غيتار" التي اختفت أثناء نقلها، وتقدر قيمتها بنحو 700 ألف دولار. أُعيدت اللوحة دون تفاصيل عن مكان العثور عليها.

أعلنت الشرطة الألمانية القبض على عصابة تزوير لوحات فنية يُقال إنها طلبت ملايين الدولارات مقابل لوحات قماشية زعمت أنها لفنانين كبار، من بينهم بابلو بيكاسو ورامبرانت، منها لوحة ظلت معلقة في متحف ريكس في أمستردام لعقود. وأضافت الشرطة، الجمعة، أنها اعتقلت الأسبوع الماضي المشتبه بكونه زعيم العصابة، وهو رجل من جنوب غرب ألمانيا يبلغ 77 عاماً، ثم أفرجت عنه بشروط. ويواجه هو و10 شركاء آخرون اتهامات بالتورط في عصابة منظمة لارتكاب عمليات احتيال باستخدام أعمال فنية مزورة.

وأشارت الشرطة الألمانية التي قادت العملية في بافاريا في بيان أنها دَهَمت مقرات في أنحاء ألمانيا وسويسرا بشكل متكرر فجر الأربعاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وصادرت وثائق وهواتف محمولة وعدداً من اللوحات المشتبه بتزويرها. وأضافت أنها اكتشفت أمر الشبكة لأوّل مرة عندما عرض المشتبه به الرئيسي للبيع لوحتين يُفترض أنهما أصليتان لبيكاسو، منهما لوحة زعم أنها للمصورة والناشطة دورا مار، ملهمة بيكاسو وشريكته لفترة طويلة.

وذكرت الشرطة أن تحقيقات أخرى خلصت إلى أنه كان يطلب أيضاً 120 مليون فرنك سويسري (151 مليون دولار أميركي) مقابل نسخة مزورة من لوحة "دي ستالميستر" أو "مسؤولو العينات" لرامبرانت التي رسمها عام 1662، وهي صورة جماعية معلقة في متحف ريكس منذ عام 1885.

العثور على لوحة بيكاسو المفقودة في إسبانيا

أما في إسبانيا، فقد أعلنت الشرطة، الجمعة، العثور على لوحة للفنان بابلو بيكاسو اختفت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في أثناء نقل أعمال فنية من مدريد إلى معرض في غرناطة، ما يشير إلى إمكان عدم تحميل العمل ببساطة في شاحنة النقل. واختفت لوحة "حياة ساكنة مع غيتار" العائدة إلى العام 1919، والتي تقدر قيمتها بنحو 700 ألف دولار، مطلع أكتوبر في أثناء نقلها من مدريد إلى مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا.

كان من المقرر عرض العمل الفني الذي يملكه جامع خاص في العاصمة الإسبانية، بوصفه جزءاً من معرض جديد في مؤسسة كاخا غرانادا. لكن عندما تم تفريغ محتويات الشاحنة في السادس من أكتوبر، لاحظ القيّم على المعرض أن لوحة بيكاسو كانت مفقودة. وأفادت "كاخا غرانادا" في بيان بأن كل القطع التي سلمتها الشاحنة كانت تخضع للمراقبة بالفيديو منذ وصولها قبل ثلاثة أيام.

وأعلنت الشرطة التي أبلغت بفقدان اللوحة، العثور عليها الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن المكان الذي وجدتها فيه. قالت في بيان إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة ربما لم يتم تحميلها في شاحنة النقل". ونشرت الشرطة صوراً لخبرائها العلميين وهم يفحصون الطرد الذي يحتوي على القطعة المستردّة. فيما أعربت مؤسسة كاخا غرانادا عن أملها في أن تعرض اللوحة في المعرض الذي افتتح في 9 أكتوبر ويستمر حتى 11 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتُعد أعمال بيكاسو هدفاً متكرراً للسرقة نظراً إلى قيمتها الباهظة. وبيعت لوحتان للفنان الإسباني أخيراً بأكثر من 140 مليون دولار في مزاد. وفي العام 1976، سُرقت أكثر من مئة لوحة لبابلو بيكاسو من قصر باليه دي باب في أفينيون في فرنسا. لكن كل القطع المسروقة استُردت.

