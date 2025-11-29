اعتقال سبعة من فريق برنامج فني إيراني على "يوتيوب"

- أوقفت السلطة القضائية الإيرانية سبعة أفراد من فريق برنامج "منتصف الليل" على يوتيوب، بينهم الكوميدي علي صبوري، بتهمة إنتاج محتوى مخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية. - البرنامج، الذي يقدمه علي صبوري ويشارك فيه الجمهور بشكل تفاعلي، أثار جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع يظهر فتاة تشرح تعاطي الأفيون، مما دفع السلطات لوقفه وفتح تحقيق قضائي. - هيئة تنظيم الإعلام الرقمي الإيراني "ساترا" نفت علاقتها بالبرنامج، مشيرة إلى ثغرات قانونية تسمح بنشر المحتوى دون رقابة.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، توقيف سبعة من فريق برنامج إلكتروني اعتبرته مخالفاً للقيم الأخلاقية، من دون الكشف عن اسم البرنامج وهوية المعتقلين، بينما أفادت وسائل إعلام بأن البرنامج هو "منتصف الليل" المنشور على يوتيوب، وأن من بين الموقوفين الكوميدي علي صبوري.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، إنّ البرنامج المقصود "غير أخلاقي" ويُنتج محتواه عبر منصّات التواصل. وأوضح المركز أنّ إنتاج هذا البرنامج بدأ قبل فترة قصيرة، وأنه يقوم على حضور جمهور داخل مكان التصوير بطريقة تفاعلية بين المقدّم والمشاهدين، إذ يجري تقديم محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية بهدف تحقيق انتشار واسع.

وبحسب المصدر، فإنّ مقدّم البرنامج، من دون ذكر اسمه، أنتج حلقات تحمل مضامين مخالفة للمعايير الأخلاقية والاجتماعية، ثم رفعها على منصّات التواصل، قبل أن يجري توقيفه وإحالته إلى المحقق المختص، وبعد فتح ملف قضائي، تقرّر وقف البرنامج وإخلاء سبيل عدد من العاملين بكفالات مالية إلى حين المحاكمة، في حين لا يزال آخرون رهن الاحتجاز، حسب وكالة "الميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

لكن وسائل إعلام إيرانية كشفت أن الموقوفين هم علي صبوري وعدد من القائمين على برنامجه الإلكتروني "منتصف الليل". وأفادت وكالة فارس المحافظة بأن البرنامج المذكور هو العمل الوحيد الذي يطابق المواصفات المعلنة، وهو يُنشر عبر منصة يوتيوب.

وعلي صبوري شخصية شهيرة على مواقع التواصل، وأحد الكوميديين البارزين الذين ظهروا في برنامج "خندوانه" الفكاهي التلفزيوني قبل سنوات. وقد بدأ أخيراً إنتاج برنامج "منتصف الليل" على يوتيوب بصفته برنامجاً من فئة الواقع الترفيهي، وهو نفسه مقدّم الحلقات.

البرنامج من فكرة شقيقه أرمان صبوري، ويُنفّذ بحضور نحو ثلاثين مشاهد يشتركون في التصويت والمشاركة، بينما يخوض ثمانية منهم التحديات المباشرة. وفي نهايته، يفوز اثنان بجائزة التمثال الذهبي، فيما يحصل ثلاثة آخرون على التمثال الفضي.

وخلال الأيام الأخيرة، انتشر مقطع من البرنامج تظهر فيه فتاة شابة تشرح بالتفصيل كيفية تعاطي مادة الأفيون، ما أثار موجة واسعة من الجدل. وبعد انتشار الحلقة على منصة يوتيوب، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الرقمي الحكومي في إيران "ساترا" تبرّؤها من البرنامج، مؤكدة أنه نُشر من دون أي تنسيق أو موافقة مسبقة. من جهتها، كتبت وكالة مهر المحافظة أن انتشار هذا المقطع يكشف "ثغرة كبيرة" في القوانين، إذ بات بإمكان أي منتج محتوى تمويل عمله ثم رفعه مباشرة إلى المنصّات الرقمية من دون رقابة أو تنظيم رسمي.