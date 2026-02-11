اعتقال الممثل البريطاني نويل كلارك لتورّطه في محاولة اغتصاب

- أُلقي القبض على الممثل البريطاني نويل كلارك للاشتباه في تورطه بمحاولة اغتصاب واعتداء جنسي، حيث يُزعم أن الجريمة وقعت عام 2007 في لندن. التحقيقات مستمرة بعد الإفراج عنه بكفالة. - تدهورت مسيرة كلارك المهنية بعد تقرير استقصائي نشرته صحيفة "ذا غارديان" عام 2021، تضمن اتهامات بالتحرش والبلطجة، مما أدى إلى تعليق عضويته في "بافتا" وسحب جائزة منه. - نفى كلارك ارتكاب أي جرائم، رغم اعتذاره عن بعض تصرفاته، مؤكداً عزمه على "تطهير اسمه" من الادعاءات.

أُلقي القبض على الممثل البريطاني نويل كلارك للاشتباه في تورطه بمحاولة اغتصاب، يُزعم أنها وقعت عام 2007. ويواجه كلارك مزاعم تتعلق بالتعرّي والاعتداء الجنسي لمساً.

بدوره، قال متحدث باسم شرطة لندن: "أُوقف رجل في الخمسينات من عمره للاشتباه في ارتكابه محاولة اغتصاب، والتعرّي، واعتداءً جنسياً عن طريق اللمس، يوم الثلاثاء 10 فبراير. وقد خضع لاستجواب محققين"، مضيفاً: "يرتبط هذا التوقيف بجريمة جنسية يُزعم أنها وقعت عام 2007 في لندن ضد امرأة في العشرينات من عمرها".

وذكر المتحدث: "خضع الرجل للاستجواب على خلفية مزاعم تتعلق بالتلصص، سبق أن أُلقي القبض عليه بسببها في سبتمبر 2025. يتعلق ذلك بجريمة يُزعم أنها ارتُكبت عام 2013 في عنوان سكني بلندن ضد امرأة في العشرينات من عمرها. وقد أُفرج عن الرجل بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات، ولا يزال تحقيق شرطة العاصمة مستمراً".

تجري التحقيق قيادة الجرائم المتخصصة المركزية التابعة لشرطة العاصمة. وكان المحققون قد فتشوا ممتلكات كلارك في كنسينغتون في سبتمبر/أيلول الماضي.

تأتي هذه التطورات القانونية بعد سنوات من انهيار مسيرة كلارك المهنية في عام 2021، عقب تقرير استقصائي نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، تضمن شهادات لعشرين امرأة اتهمنه بالتحرش الجنسي، والبلطجة، والمضايقات في بيئة العمل. في العام الماضي، نجحت "ذا غارديان" في الدفاع عن نفسها ضد دعوى تشهير أقامها كلارك إثر نشر الصحيفة تحقيقها.

وعلى أثر تلك الاتهامات، خطت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) خطوة غير مسبوقة بتعليق عضويته وسحب جائزة "المساهمة البريطانية المتميزة في السينما" منه، وكان قد تسلمها قبل أيام قليلة فقط من تفجر الفضيحة. أوضحت "بافتا" حينها أنها لم تكن على علم بالادعاءات وقت منح الجائزة، مشددة على أن سلوك كلارك المزعوم "يتعارض تماماً مع قيمها".

لم تقتصر التبعات على الجوائز الفنية فحسب، بل امتدت لتشمل مشاريعه الدرامية؛ فأعلنت شبكة سكاي"وقف تعاونها معه وإلغاء إنتاج أجزاء جديدة من مسلسل "بوليت بروف" (Bulletproof)، وأوقفت قناة "آي تي في" (ITV) عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله الدرامي Viewpoint في ذلك الوقت.

نفى نويل كلارك باستمرار ارتكاب أي جرائم جنائية أو سوء سلوك جنسي، رغم اعتذاره في بيان سابق عن بعض تصرفاته، قائلاً إن "بعض أفعاله أدت إلى شعور بعض زملائه بعدم الارتياح"، مؤكداً أنه يعتزم "تطهير اسمه" من هذه الادعاءات.

يشار إلى أن كلارك كان أحد أبرز الوجوه في صناعة السينما والدراما البريطانية، فنال جائزة "النجم الصاعد" من "بافتا" عام 2009، واشتُهر بتمثيل قصص الشباب في المناطق الحضرية بلندن، قبل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى توقف نشاطه الفني ودخوله في دوامة من التحقيقات القانونية التي وصلت ذروتها بتوقيفه الأخير.

وُلد نويل كلارك في لندن وبرز اسمه من خلال أدائه شخصية ميكي سميث في مسلسل "دكتور هو" بين عامي 2005 و2010. وأنجز سلسلة "كيدلتهود" و"أدولتهود" و"براذرهود"، وشارك في بطولة الدراما الشرطية "بولِت بروف".