اعتقال الصحافي علي المرابط لدى عودته إلى المغرب

- اعتقلت السلطات المغربية الصحافي علي المرابط في مطار طنجة بتهمة "نشر معلومات مضللة"، ولم يزر المغرب منذ وفاة والده قبل أعوام. - يُعتبر المرابط من رواد الصحافة المغربية المستقلة، وقد مُنع من العمل الصحافي في المغرب لعشر سنوات بعد إدانته بتهمة التشهير. - أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن المرابط متهم بتقويض المؤسسات الدستورية، وهو في طريقه إلى الدار البيضاء للاستماع إليه قبل مثوله أمام المدعي العام.

أفادت وكالة فرانس برس بأن السلطات المغربية اعتقلت، الأحد، الصحافي علي المرابط لدى وصوله إلى مطار طنجة قادماً من إسبانيا التي يقيم فيها منذ سنوات. ونقلت الوكالة عن لورا فيليو، زوجة المرابط، أنه اعتقل بتهمة "نشر معلومات مضللة"، مشيرة إلى أنه لم يزر المغرب منذ وفاة والده قبل أعوام.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة المعلومات المضللة المزعومة التي اتهم بها الصحافي علي المرابط؟ ما هي المؤسسات الدستورية التي يُزعم أن علي المرابط قوضها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي مغربي بشأن عملية الاعتقال.

ويُعد علي المرابط، البالغ من العمر 66 عاماً، من رواد الصحافة المغربية المستقلة، وقد انتقل قبل أعوام إلى برشلونة الإسبانية للإقامة والعمل، حيث يكتب في صحف منها "إلموندو".

إعلام وحريات الصحافي المغربي علي المرابط مستمر بإضرابه عن الطعام

ومُنع المرابط من ممارسة العمل الصحافي في المغرب لمدة عشر سنوات، بين عامي 2005 و2015، إثر إدانته بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها حول الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).

وأوضحت زوجته لورا فيليو: "اتصل بي عند الساعة السابعة مساءً (17:00 بتوقيت غرينتش) ليخبرني أنه، لدى وصوله إلى مطار طنجة (شمال)، جرى احتجازه بتهمة نشر معلومات مضللة وتقويض المؤسسات"، مضيفة أنه أبلغها بوجود "عدة مذكرات بحث" صادرة بحقه ومرتبطة بهذه التهم.

من جهتها، أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، أن الصحافي، وفقاً لمعلوماتها، متهم بـ"نشر معلومات مضللة مزعومة تقوض المؤسسات الدستورية". وأضافت المنظمة غير الحكومية، مساء الأحد، أن "علي المرابط في طريقه إلى الدار البيضاء للاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل مثوله المقرر اليوم الاثنين أمام المدعي العام".

وكان علي المرابط ينشر أسبوعيتي "دومان ماغازين" و"دومان" في المغرب، قبل منعهما من الصدور عام 2003 إثر محاكمته بتهمة "إهانة الملك"، إلى جانب تهم أخرى. وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن يُفرج عنه مطلع عام 2004 بعفو ملكي.

(فرانس برس، العربي الجديد)