- ألقت السلطات الفيدرالية القبض على المؤثرين أندرو وتريستان تايت في ميامي بناءً على طلب تسليم من بريطانيا، حيث يواجهان اتهامات متعددة تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء الجسدي، مع 59 تهمة إجمالاً ضدهما. - أندرو تايت يواجه 42 تهمة، منها سبع تهم اغتصاب وثلاث تهم بالاتجار بالبشر، بينما يواجه تريستان 17 تهمة، منها تهمتان بالاغتصاب، وتعمل السلطات البريطانية بالتنسيق مع جهات دولية في تحقيق معقد. - الشقيقان، المعروفان بآرائهما المثيرة للجدل حول الرجولة والثروة، ينكران التهم الموجهة إليهما، ويعتزمان الطعن في قرار توقيفهما، بينما تواصل السلطات التحقيق في القضية.

أعلنت دائرة المارشالات الأميركية أن السلطات الفيدرالية ألقت، السبت، القبض على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أندرو تايت وشقيقه تريستان في مدينة ميامي، تنفيذاً لطلب تسليم صادر عن السلطات البريطانية. وأفادت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) في بيان بأن أندرو تايت (39 عاماً) يواجه سبع تهم إضافية بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وثلاث تهم بالاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي، إضافة إلى 19 تهمة أخرى تتعلق بصور غير لائقة لأطفال ومواد إباحية متطرفة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الأدلة الجديدة التي قدمتها شرطة بيدفوردشير ورفعت العدد الإجمالي للضحايا المزعومين؟ ما هي التهم المحددة التي يواجهها كل من أندرو وتريستان تايت في القضية المنفصلة التي وجهت إليهما سابقاً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أما تريستان تايت (38 عاماً)، فيواجه اتهامات إضافية تشمل تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي. وأشارت هيئة الادعاء أن هذه الاتهامات تتعلق بوقائع يُزعم أنها حدثت بين يوليو/تموز 2010 وأغسطس/آب 2017.

وصرح مالكولم ماكهافي، رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء الملكية: "قررنا ملاحقة أندرو وتريستان تايت بتهم إضافية، تشمل الاغتصاب، وترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وجرائم تتعلق بصور غير لائقة لأطفال". وأضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تسلم ملف جديد من الأدلة قدمته شرطة بيدفوردشير، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا المزعومين في القضية إلى سبعة.

من جهتها، أعلنت شرطة بيدفوردشير أن إجمالي التهم الموجهة إلى الشقيقين بلغ الآن 59 تهمة، بينها 42 تهمة بحق أندرو تايت و17 تهمة بحق تريستان تايت، مؤكدة أن عناصرها يعملون بالتنسيق مع هيئة الادعاء الملكية وجهات إنفاذ القانون الوطنية والدولية في إطار "تحقيق معقد"، وفق ما قالته مساعدة رئيس الشرطة كارينا توماس.

واكتسب الشقيقان قاعدة جماهيرية واسعة عبر الإنترنت من خلال ترويج آرائهما بشأن الرجولة والثروة، فيما سبق أن وصف أندرو تايت نفسه بأنه "كاره للنساء". وعقب اعتقالهما، أكد أحد محامي الشقيقين أنهما بريئان، مشيراً إلى أنهما سيسعيان إلى إقناع القضاء بإلغاء قرار توقيفهما.

وكانت هيئة الادعاء الملكية قد وجهت سابقاً إلى الشقيقين 21 تهمة جنائية في قضية منفصلة، من بينها الاغتصاب، وإلحاق الأذى الجسدي، والاتجار بالبشر.

ويواجه أندرو تايت، في القضية الأصلية، 10 تهم تشمل الاغتصاب، وإلحاق الأذى الجسدي، والاتجار بالبشر، وإدارة الدعارة لتحقيق مكاسب مالية، وترتبط هذه الاتهامات بثلاث ضحايا مزعومات. أما تريستان تايت، فيواجه 11 تهمة، تشمل الاغتصاب، وإلحاق الأذى الجسدي، والاتجار بالبشر، وترتبط بضحية مزعومة واحدة. وكان قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية قد رفض مؤخراً طلباً قانونياً تقدم به الشقيقان للكشف عن أسماء النساء اللاتي يتهمنهما.

ويواجه الشقيقان أيضاً في رومانيا اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتأسيس جماعة إجرامية منظمة، وذلك منذ توقيفهما هناك في ديسمبر/كانون الأول 2022.