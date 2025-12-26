- أعلنت الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتزالها التمثيل احتجاجاً على قانون الحجاب الإلزامي، مؤكدةً أنها لن تشارك في أي فيلم مرتديةً الحجاب. - اشتهرت عليدوستي عالمياً بأدوارها في "ذا سيلزمان" و"أباوت إيلي"، واعتبرت الاحتجاجات في سبتمبر 2022 "انفجاراً اجتماعياً" ضد إلزامية الحجاب، ورفضت الظهور في أفلام بعد قمع الاحتجاجات. - حظيت بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة دون حجاب واعتقالها، ورفضت عروضاً خارجية مفضلةً البقاء في إيران رغم التحديات.

كشفت الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي عن اعتزالها التمثيل احتجاجاً على قانون الحجاب الإلزامي الذي تفرضه الحكومة الإيرانية، وقالت للمخرجة بيجاه أهانجراني في فيلمٍ وثائقي عن حياتها: "لن أمثّل أي فيلم مرتديةً الحجاب، مهما كانت الظروف".

وأكّدت النجمة الإيرانية التي حقّقت نجاحات عديدةً في مجال السينما خلال العقدين الماضيين إلى أنّها ستكرّس وقتها لإنجاز أمورٍ أخرى طالما بقيّ قانون الحجاب الإلزامي سارياً. واشتهرت عليدوستي حول العالم بعد أدائيها المميزين في فيلمَي "ذا سيلزمان" و"أباوت إيلي" للمخرج الحائز على جائزة أوسكار مرتين أصغر فرهادي.

واعتبرت ترانه عليدوستي أن الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول 2022 في إيران كانت "انفجاراً اجتماعياً طالبت فيه الأمّة" بإنهاء إلزامية الحجاب. كما رأت أن ظهورها في أفلام سينمائية مرتديةً الحجاب بعد قمع الاحتجاجات "مهزلةٌ ترفض أن تشارك فيها".

وكانت النساء الإيرانيات محور الحركة الاحتجاجية التي انفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها في مركز للشرطة بسبب مخالفتها للقواعد الحكومية حول غطاء الرأس. ونجم عن الاحتجاجات سقوط مئات القتلى من المتظاهرين ورجال الأمن، كما اعتقلت السلطات الآلاف من الأشخاص.

وحاز موقف ترانه عليدوستي على دعمٍ واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، مع العلم أن الممثلة كانت قد أعلنت تضامنها مع الاحتجاجات آنذاك ونشرت صورةً من دون حجاب على "إنستغرام"، قبل أن تعتقل في إحدى التظاهرات، حيث اتهمتها السلطات "بدعم الدوائر المناهضة للثورة".

وإثر ذلك، منعت النجمة من المشاركة في أعمال سينمائية جديدة. وعلى الرغم من تلقيها عروضاً للظهور في أفلامٍ خارج البلاد، إلّا أنها فضّلت البقاء في إيران، وقالت أكثر من مرة: "هذا وطني رغم كل المشكلات".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)