"اعترافات" مادونا... رقصة أخرى مع الزمن

- أصدرت مادونا ألبومها الخامس عشر "اعترافات 2" في 3 يوليو، بالتزامن مع عيد استقلال الولايات المتحدة، بالتعاون مع المنتج البريطاني ستيوارت برايس، مما ساعد في تشكيل هويتها الصوتية والحفاظ على حضورها الفني. - يتميز الألبوم بلمسة عصرية، حيث يبرز التعاون مع برايس كصلة وصل بين الأجيال، ويتجلى ذلك في التراك الأول "أشعر أنني حرّة جداً" الذي يمزج بين الأصوات الإلكترونية وإيقاعات التكنو المستلهمة من الديسكو. - يتضمن الألبوم تراك "الاختبار" بمشاركة ابنتها لولا ليون، مما يعكس العلاقة الحميمة بينهما ويبرز تأثير مادونا كإلهام لابنتها، مضفياً طابعاً شخصياً وعاطفياً على الألبوم.

اختارت أيقونة البوب الأميركية مادونا الثالث من يوليو/تموز الحالي موعداً لإصدار ألبومها الخامس عشر، بعنوان "اعترافات 2" (Confessions II)، أي قبل يومٍ واحد من انطلاق الاحتفالات بعيد استقلال الولايات المتحدة عن التاج البريطاني، الذي يصادف هذا العام الذكرى الـ250 لإعلانه.

إن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدلّ على الأهميّة التي توليها الفنانة لهذا الإصدار، شخصياً وفنّياً. وقد اقتضى ذلك تجديد التعاون مع المنتج الموسيقي البريطاني ستيوارت برايس (48 عاماً)، والذي يعود إليه الفضل في صوغ الهويّة الصوتية لمادونا منذ مطلع الألفية، بما أطال من عمرها الفنّي وعزّز حضورها لدى أجيالٍ لاحقة، حتى تمكّنا معاً من تشكيل معالم الأغنية الجماهيرية الراقصة على أعتاب القرن الحادي والعشرين.

للوهلة الأولى، يبدو الألبوم الجديد لمادونا (67 عاماً)، جزءاً من التقليعة الرائجة مؤخّراً بين نجوم الغناء المخضرمين، ممّن تقدّمت بهم السنّ وباتوا على مشارف الاعتزال، ولا يزالون، مع ذلك، ينشطون على الساحة الفنّية، بعدما بات بمقدورهم الحفاظ على سويّة أداءٍ مقبولة، بفضل تنامي الوعي الصحّي، فضلاً عن التقدّم التكنولوجي في وسائل الإنتاج وتحسين الصوت الذي يُسهم في التخفيف من مظاهر الشيخوخة المرتبطة بالغناء والأداء.

وفي حين تأتي أغلب إنتاجات المغنّين والموسيقيين الأكبر سنّاً نسجاً على منوال ما قدّموه في عزّ شبابهم وأوج عطائهم، فلا تحمل معظم ألبوماتهم الجديدة كثيراً ممّا يُضاف إلى إرثهم السابق. يتميّز "اعترافات 2" بلمسةٍ عصرية تجعله خطوةً أخرى متقدّمة في مسار نضجٍ وتطوّرٍ لم ينقطع. ولعلّ حضور مُنتجٍ مثل برايس، يُمثل، بحكم سنّه، صلة وصلٍ جيليّة، فضلاً عن سجله الحافل بالتعاون مع نجوم المرحلة الراهنة، قد منح مادونا نافذةً تطلّ منها على روح العصر، وحال دون بقائها حبيسة ماضيها المجيد.

منذ التراك الأوّل، "أشعر أنني حرّة جداً" (I Feel So Free)، يتناهى حضور ستيوارت برايس بوضوح. فبعد مُقدّمة آسرة، على هيئة أطيافٍ نغمية من أصوات السنثسايزر تتبعثر كغبار النجوم إثر انطفائها، يُسمع صوت مادونا كما لو صدر عن مكالمةٍ مُسجّلة، فيما يجري تسخين النبض الإيقاعي تدريجاً عبر صوت أكفٍّ تصفّق بانتظام، إلى أن تكتمل جميع العناصر المُكوِّنة للون تكنو يستلهم نمط الديسكو في البدايات، خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وما عدا غناء جُملٍ مقتضبةٍ تعلَق بالأسماع (Vocal Hooks)، موزّعة على إحداثيّاتٍ متباعدة، يبقى الأداء كلاماً بلا لحن، يهمس في الأذن ليبثّ في الإيقاع الراقص إثارةً جنسية، فيما تتأرجح مادونا بين الغناء والإلقاء، وكأنها تحاور نفسها.

وفي الأثناء، تطرأ على المادة الموسيقية سلسلةٌ من التفاعلات الإلكترونية المبتكرة، تجعل الأذن تعيش أطواراً من الانقباض والانفراج داخل مشهدٍ صوتيٍّ مُسهب، مصنوعٍ من طبقاتِ توزيعٍ آليّ تشمل المؤثّرات الرقمية والانتقالات الهارمونية التي تؤدّيها مجموعة الكمان في طبقةٍ صوتيةٍ عالية. بذلك، إنما يحدد ستيوارت برايس، من خلال هذا التراك الافتتاحي، رؤيته الفنّية إزاء الألبوم بأكمله.

يتصدّر التراك الخامس، المعنون "مرقص" (Danceteria)، الألبوم الجديد، بوصفه الأقرب إلى استعادة الإرث الفنّي الذي ارتبط بتعاون مادونا مع ستيوارت برايس، وهو تعاونٌ أثمر إيقاعاتٍ راقصةً مبتكرة، صنعت التقليعة الرائجة في حينها، وأثّرت في إنتاج البوب تأثيراً مديداً وعابراً للأجيال. ولئن كان التراك يعكس أصداء بعض أغانيها السابقة التي نجحت في اجتياز امتحان الزمن، فإنه يحافظ، في الوقت نفسه، على نضارةٍ في طرائق المعالجة الصوتية، تنسحب على مجمل الإصدار.

فمنذ مستهلّه، وعلى وقع نبضٍ غائرٍ مشغولٍ بإلكترونيات من طراز تكنو المعروف باسم French House، يتناهى كما لو أنه يُسمع من تحت الماء، فتُستدعى إلى الأذن فوراً أغنية Vogue، التي تخلّلت ألبوماً صادراً سنة 1990، كان بمثابة الموسيقى التصويرية لفيلم من سلسلة "ديك تريسي"، ولا سيّما عندما تردّد مادونا جملاً مقتضبةً من دون تلحين، داعيةً السامعين إلى المباشرة في الرقص.

وتُحضر إلى الذاكرة، عند التقاط الأذن ذلك النمط الإيقاعي الرشيق والجذّاب، عملاً آخر ينتمي إلى الحقبة المتأخّرة، هو Hung Up، أيضاً من إنتاج ستيوارت برايس، الذي شكّل الأغنية المحورية في ألبوم "اعترافات من على خشبة الرقص" (Confessions on a Dance Floor)، الصادر سنة 2005.

ومن العلامات الأخرى المُميّزة بين التراكات ذلك الذي يحتلّ الترتيب ما قبل الأخير، والمعنون "الاختبار" (The Test)، لخصوصيّته الشخصية بالنسبة إلى مادونا، إذ تستضيف فيه ابنتها لولا ليون (29 عاماً)، التي آثرت السير على خطى والدتها لتصبح مغنّية بوب وراقصة. وقد ذاع صيتها منذ ظهورها سنة 2001 على غلاف مجلة فوغ (Vogue)، قبل أن تُصدر ألبومها الأول سنة 2022.

لذا، يحمل التراك في ثناياه كثيراً من البوح الحميم حول علاقة الأم بابنتها، ويُشكّل بذلك أصدق تجسيدٍ لعنوان الألبوم "اعترافات". ويتبدّى هذا منذ المقدّمة ذات الكثافة العاطفية، المشغولة بسُحبٍ نغمية تصدر عن الوتريّات المُعالَجة بالمُحسّنات الرقميّة. ثم يبدأ الحوار من الأم أولاً، مخاطبةً ابنتها: "أيتها النجمة الصغيرة"، لتُسلّط، من خلال استطرادها في البوح، الضوء على المعاناة التي تكابدها عائلات نجوم الفن، والأطفال منهم على وجه الخصوص، بسبب أضواء الشهرة التي تُضيّق عليهم حيّزهم الشخصي، وتجعل منهم طرائد للصحافة ووسائل الإعلام.

وبعد أن تتشارك ليون مع والدتها مقطع اللازمة، يأتي دورها في البوح، فيُسمع خطابها مُحبّاً ومتسامحاً، تشكر فيه والدتها، ليس فقط لأنها كانت سبب مجيئها إلى الحياة، بل أيضاً لأنها كانت مصدر إلهامها لخوض غمار الفن، ولأنها أتاحت لها أن تقتدي بها من دون أن تحرمها حرية اختيار مسارها المتفرّد. تقول: "أتبعُ الخط الذي خططتِه، مُبقيةً على تصميمي الخاص، أصنع منه مشهداً، لأُبقيه حيّاً".