اسم "محمد" يتحوّل إلى ترند في كأس العالم بسبب مؤثرة برازيلية

- تحوّل اسم "محمد" إلى ترند خلال كأس العالم 2026 بعد لقاء مؤثرة برازيلية بمشجع مغربي يحمل هذا الاسم، حيث وثّقت اللقاء بفيديو حقق شهرة واسعة. - خلال مباراة المغرب والبرازيل، التي انتهت بالتعادل، أصبحت المؤثرة ماريانا مينيزيس مهووسة بالبحث عن محمد، مما زاد من انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي. - انتهى البحث بنهاية سعيدة، حيث تواصلت مينيزيس مع محمد عبر مكالمة فيديو، مؤكدة حب الشعب البرازيلي له، مما أبرز الروح الرياضية والأخوية بين الشعبين.

تحوّل اسم "محمد" إلى ترند في مواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026 بفضل قصة طريفة لمؤثرة برازيلية يتابعها الملايين تبذل جهداً للعثور على مشجع مغربي يحمل هذا الاسم بعدما التقت به في المدرجات. وخلال المباراة، جلست الشابة البرازيلية بجانبه وتبادلت معه بضع كلمات عفوية وابتسامة خلال تواصل ودي في ملعب. لقاء بسيط، وثّقته بالفيديو، ثم سرعان ما اكتسب شهرة واسعة ليتحوّل محمد المغربي إلى نجم إنترنت.

وخلال مباراة المغرب والبرازيل، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في المباراة الافتتاحية للبلدين، جلس المغربي محمد بجانب ماريانا مينيزيس، المؤثرة التي يتابعها في "إنستغرام" أكثر من تسعة ملايين شخص، ثم بعدها صارت "مهووسة" بالشاب وتبحث عنه في كل مكان، كما ظهر ذلك في محتواها، إذ كلما التقت بمشجعي بلد معين دعتهم لمساعدتها وتوجيه النداء إلى محمد من أجل أن يظهر أخيراً.

وقد تحوّل اسم محمد وقصة هذا الثنائي إلى ترند واسع الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقّق فيديو لقائهما الأول أكثر من 25 مليون مشاهدة، بينما حقّق فيديو البحث عن محمد أكثر من 31 مليون مشاهدة.

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وكشفت مباراة المغرب والبرازيل عن حب غير متوقع بين الشعبين، إذ تكاثرت المقاطع القادمة من المدرجات، حيث خالط مشجعو البلدين بعضهم بكل احترام أثناء مشاهدة المباراة، كما تشاركوا الشوارع بالرقص والغناء ولعب الكرة وأشكال الاحتفاء، في روح رياضية أخوية خالية من أي عداوة، بالرغم من الندية التي طبعت المباراة.

وبالنسبة لقصة محمد، فقد انتهى البحث بنهاية سعيدة، فقد نشرت مينيزيس مقطع فيديو لمكالمة بالفيديو جمعتها بمحمدها الذي طال بحثها عنه، والذي تأكد أنه مغربي يعيش في سويسرا. وقالت له: "لقد بحثت عنك طويلاً لأن الناس في البرازيل أحبوك جداً". ولم تفارق الابتسامة ملامحه أثناء سماعه ذلك، وردّ بأنه يحب بالمثل البرازيل وشعبها. وقد ظهرت في المكالمة وهي تحتفل مع من حولها بالعثور عليه أخيراً.