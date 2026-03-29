استهداف صاروخي لمكتب التلفزيون العربي في طهران

- تعرض مكتب التلفزيون العربي في طهران لأضرار بالغة نتيجة استهداف صاروخي، مما ألحق أضراراً بالطابقين الثاني والثالث، وأكد مدير المكتب سلامة جميع العاملين. - أشار حازم كلاس إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث تعرضت مواقع إعلامية أخرى لاستهدافات مشابهة، مما يعكس نمطاً متكرراً من استهداف الصحافيين. - أدانت لجنة حماية الصحافيين الهجوم واعتبرته جريمة حرب، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

تعرض مبنى يضم مكتب التلفزيون العربي شمالي العاصمة الإيرانية طهران لأضرار بالغة جراء استهداف صاروخي صباح اليوم الأحد. وأفاد مدير مكتب التلفزيون العربي في طهران، حازم كلاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ المكتب الواقع قرب ساحة هروي شمال شرقي العاصمة "تعرّض لاستهداف مباشر عند الساعة الثامنة و45 دقيقة تقريباً"، مشيراً إلى أنّ الضربة وقعت "خلال مداخلة مباشرة على الهواء".

وأكد كلاس أنّ جميع العاملين في المكتب بخير، رغم الأضرار التي لحقت بالمبنى، وهو "مجمّع إداري يضم ثلاث شقق للتلفزيون العربي، تشمل استوديوهات ومكاتب للصحافيين والإداريين". وأضاف أنّ المبنى يضم أيضاً مرافق مدنية واضحة، بينها عيادة لطب الأسنان، ومركز للعلاج الفيزيائي، إلى جانب محلّي حلاقة نسائية، فضلاً عن مقهى في الطابق الأرضي، وشدد على أنّه "لا يوجد ما يبرّر استهداف المبنى مباشرة".

وأشار إلى أنّ هذا الاعتداء ليس الأول، لافتاً إلى تعرض مكتب قناة "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) خلال الشهر الحالي لاستهداف بالقرب من الموقع نفسه، إضافة إلى تضرر منازل عدد من العاملين في قناتي الجزيرة والعراقية، ما يعكس نمطاً متكرراً من استهداف الصحافيين ومقار عملهم. وشدّد كلاس على أنّ "الصحافة ليست جريمة، ونحن نقوم بواجبنا في نقل الصورة بشكل كامل من إيران ومن مختلف أنحاء العالم".

لاحقاً، أصدر التلفزيون العربي بياناً رسمياً أكد فيه أنّ مكتبه في طهران تعرض "لأضرار بالغة جراء استهداف صاروخي طاول المبنى الذي يضم مكتب التلفزيون". وأوضح البيان أنّ الاستهداف وقع عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، وطاول الطابقين الثاني والثالث من المبنى، اللذين يضمان منشآت مدنية وتجارية إلى جانب مكتب القناة.

بيان صحفي من التلفزيون العربي pic.twitter.com/WzWzlUbR2I — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2026

وبحسب البيان، أفاد الهلال الأحمر الإيراني بتسجيل 10 إصابات جراء الاستهداف، فيما أشارت معطيات ميدانية أولية وشهادات شهود عيان إلى أنّ الضربة نُفذت بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة. وأضاف أنّ المبنى يقع في منطقة هروي، وهو مبنى تجاري يضم مجموعة من المكاتب والمصالح، إلى جانب شركة لخدمات البث التلفزيوني، مؤكداً أنّ الاستهداف وقع في أثناء تقديم حازم كلاس مداخلة مباشرة على الهواء.

وأدان التلفزيون العربي في بيانه هذا الاستهداف، مشدداً على أنّ تعريض الطواقم الصحافية للخطر أو وضعهم في دائرة الاستهداف يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وأكد استمرار طواقمه في طهران في تقديم تغطية شاملة ومهنية لمجريات الحرب.

كذلك أدانت لجنة حماية الصحافيين استهداف مكتب التلفزيون العربي في طهران والصحافيين في لبنان. وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، سارة القضاة، إنه "في اعتداءٍ سافرٍ على الإعلام خلال أقل من 24 ساعة، وفي استباحةٍ كاملة للقانون الدولي، أقدمت إسرائيل أمس على استهداف وقتل ثلاثة صحافيين في لبنان، ثم تباهت علناً بالاعتراف بمسؤوليتها عن قتلهم دون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية. ولم تكد تمر ساعات حتى عادت لتستهدف مبنى التلفزيون العربي في إيران، متسببةً بأضرار جسيمة".

وفي حين جددت اللجنة تأكيد أن "استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية يشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، دعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حدٍّ للإفلات المستمر من العقاب".