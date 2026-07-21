استقالة مدير مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي الأميركي

- استقال كريس فال من منصبه كمدير لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي بعد ثلاثة أشهر فقط، مما يبرز التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بأمان وسط منافسة قوية مع الشركات الصينية والأميركية. - بعد استقالة فال، سيتولى أرفيند رامان إدارة المركز بالإنابة، حيث يركز على تطوير المعايير الفنية وطرق اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، مع مراجعة قائمة من المرشحين لتولي المنصب بشكل دائم. - فرضت وزارة التجارة قيوداً على نماذج أنثروبيك، لكن الحظر رُفع لاحقاً. دعا ديميس هاسابيس إلى إنشاء هيئة مستقلة لوضع معايير تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

استقال كريس فال، مدير مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، المعروف بأنه وكالة أنشأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي. وجاءت استقالته بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه مديراً للمركز التابع لوزارة التجارة الأميركية. وكان موقع "أكسيوس" أول من كشف خبر استقالة فال المفاجئة، قبل أن تؤكد متحدثة باسم وزارة التجارة الأميركية مغادرته المنصب. وبحسب بيانات رسمية أرسلتها الوزارة إلى عدد من وسائل الإعلام الأميركية، أمس الثلاثاء، سيتولى مدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، أرفيند رامان، إدارة المركز بالإنابة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة وراء استقالة كريس فال المفاجئة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها إدارة ترامب في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة في ظل المنافسة مع الشركات الصينية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يوضح المسؤولون سبب استقالة فال، إلّا أن مغادرته تُضاف إلى سلسلة الاستقالات والتنحي عن المناصب العليا في الإدارة الحالية. وفي الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب تحديات تتعلق بكيفية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة، وسط منافسة محتدمة مع الشركات الصينية التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات أميركية مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك.

ولم تعين الإدارة حتى الآن بديلاً دائماً لديفيد ساكس، الذي كان يشغل منصب مسؤول البيت الأبيض عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، قبل أن يغادر منصبه في مارس/ آذار.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، يهدف المركز إلى مساعدة الحكومة الأميركية في إجراء اختبارات وأبحاث تعاونية على أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية. ويؤدي دوراً محورياً في مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن وزارة التجارة، التي فرضت في يونيو/ حزيران قيوداً على تصدير تقنيات شركة أنثروبيك.

وبحسب تقرير نشره موقع "بوليتيكو" آنذاك، شارك فال في محادثات مع كبار مسؤولي شركة أنثروبيك، في إطار مساعي وزارة التجارة لإيجاد آلية تسمح بإعادة إتاحة نموذجي "فايبل 5" (Fable 5) و"ميثوس 5" (Mythos 5). وعُين فال مديراً للمركز في إبريل/ نيسان، وأكدت وزارة التجارة الأميركية حينها أنه "يمتلك القيادة العلمية اللازمة لضمان ريادة الولايات المتحدة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتطوير المعايير التقنية التي تحمي الأمنَين القومي والاقتصادي". وجاء تعيينه بعد مطالبة الإدارة باستقالة سلفه كولين بيرنز، بعدما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض علم بعمله السابق لدى شركة أنثروبيك.

ويحمل فال درجة الدكتوراه في علوم الأعصاب، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيرجينيا، إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كيلوغ للإدارة التابعة لجامعة نورث وسترن. وخلال الولاية الأولى لترامب، شغل منصب مدير مكتب العلوم في وزارة الطاقة الأميركية، كما عمل مستشاراً أول لوكيل وزارة الطاقة، ومديراً بالإنابة لوكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للطاقة.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من سبع سنوات في مكتب الأبحاث البحرية، إذ شغل مناصب عدة، منها كبير العلماء بالإنابة، ورئيس مديرية الأبحاث، ونائب مدير الأبحاث، ومدير مكتب الاتصال الدولي، وزميل الابتكار، كما أمضى ثلاث سنوات في مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، إذ شغل منصب مساعد مدير برامج الدفاع، ثم رئيساً بالإنابة لقسم الأمن القومي والشؤون الدولية، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأميركية.

وقبل انضمامه إلى العمل الحكومي، عمل فال أستاذاً في جامعة إلينوي في شيكاغو، وأجرى أبحاثاً بعد الدكتوراه في معهد الديناميكيات النظرية بجامعة كاليفورنيا - ديفيس، وكذلك في مركز علوم الأعصاب بجامعة نيويورك. وقبل بيرنز وفال، كان المركز يقوده المستثمر في رأس المال المغامر ديفيد ساكس، الذي شغل حينها منصب مسؤول البيت الأبيض عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، قبل أن يغادر منصبه في مارس/ آذار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة، كريستن إيخامر، في تصريح لموقع "أكسيوس": "في أعقاب مغادرة كريس، سيواصل مدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، الدكتور أرفيند رامان، الإشراف على المركز، وسيتولى منصب المدير بالإنابة". وأشار التقرير إلى أن تعيين فال كان مقرراً منذ البداية أن يكون مؤقتاً، وأن رامان يراجع منذ أسابيع قائمة من المرشحين لتولي المنصب بصورة دائمة.

وكان رامان قد أدى اليمين في 30 يونيو/ حزيران بوصفه خامس وكيل لوزارة التجارة لشؤون المعايير والتكنولوجيا، والمدير الثامن عشر للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وذلك أمام وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه في 18 مايو/ أيار. وقبل ذلك بثلاث سنوات، عُين رامان عميداً لكلية الهندسة "جون إيه إدواردسون" في جامعة بوردو بولاية إنديانا، بعدما انضم إلى الجامعة أستاذاً مساعداً عام 2000، وحصل خلالها على عدة جوائز في مجال التدريس.

ويركز رامان في أبحاثه على المجهر الذري، والميكانيكا الحيوية البشرية، وتصنيع الإلكترونيات، كما عُين عام 2012 أستاذاً للهندسة باسم روبرت في. آدامز. وُلد رامان في ولاية أوتار براديش الهندية لأبوين مهاجرين، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي عام 1991، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، إذ نال الماجستير من جامعة بوردو، ثم الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

ويعمل مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، التابع للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، على تطوير المعايير الفنية وطرق اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقييم مخاطر الأمن السيبراني، إلّا أنه لم يكن الجهة الرئيسة في الجدل الأخير بشأن مخاطر النماذج. وفي حزيران/يونيو، استندت وزارة التجارة الأميركية إلى توجيه نادر خاص بضوابط التصدير، ما أدى فعلياً إلى إجبار شركة أنثروبيك على سحب نموذجيها "ميثوس" (Mythos) و"فايبل" (Fable) من السوق. لكن الحظر رُفع في نهاية الشهر، بعدما أعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك اقتناعه بخطط السلامة التي قدمتها الشركة.

وفي وقت سابق من يوليو/ تموز، وقّع البيت الأبيض أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج جديد للإشراف على سلامة الذكاء الاصطناعي يحمل اسم "غولد إيغل" (Gold Eagle)، يهدف إلى تنسيق جهود معالجة ثغرات الأمن السيبراني، ويضم البرنامج عدداً من الهيئات الفيدرالية، بينها وزارتا التجارة والأمن الداخلي الأميركية، إلّا أن مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي لم يكن من بينها.

وفي المقابل، دعا الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ديب مايند (Google DeepMind)، ديميس هاسابيس، عقب رفع الحظر عن نماذج أنثروبيك، إلى إنشاء هيئة مستقلة تقودها الصناعة لوضع معايير تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، على غرار هيئة تنظيم الصناعة المالية، وهي المهمة التي أُنشئ المركز أساساً للاضطلاع بها. وتأتي استقالة فال أيضاً بعد الجدل الذي أثاره خلال عطلة نهاية الأسبوع مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني مونشوت (Moonshot) بإطلاق نسخة جديدة من نموذجه المفتوح "كيمي" (Kimi)، التي أظهرت أداءً منافساً لأبرز النماذج المتقدمة. وذكرت منصة "أكسيوس" أن الإدارة الأميركية تدرس سبل تقييد النماذج الصينية مفتوحة الأوزان، وهو ما أثار انتقادات واسعة، من بينها انتقادات ديفيد ساكس، الذي اعتبر أن اللوائح التنظيمية لا ينبغي أن تُستخدم أداةً لحماية شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية.

ورغم أن المركز نشر عدداً من التقارير حول قدرات نماذج صينية مفتوحة الأوزان، مثل "جي إل إم-5.2" (GLM-5.2) من شركة زي.إيه آي (Z.ai) و"ديب سيك في 4 برو" (DeepSeek V4 Pro)، فإنه لم يوضح بصورة كافية آليات تقييمه لهذه النماذج.