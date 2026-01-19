استقالة رئيس تحرير صحيفة فيلت الألمانية بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

- استقال يان فيليب بورغارد من رئاسة تحرير صحيفة "فيلت" الألمانية بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، حيث أقر بشرب الكحول خلال حفل عيد الميلاد لكنه نفى تذكر أي سلوك غير لائق. - طلبت مجموعة أكسل شبرينغر من بورغارد الاستقالة بعد تحقيق داخلي، وأعلن استقالته لاحقاً على لينكدإن بعد تعرضه لحادث صحي، بينما رفضت المجموعة التعليق. - تسعى أكسل شبرينغر لتوسيع نفوذها في الولايات المتحدة، حيث تخطط للاستحواذ على منصات إعلامية أمريكية، ويخلف بورغارد هيلغه فوست في منصبه.

استقال يان فيليب بورغارد أحد أبرز صحافيي مجموعة أكسل شبرينغر الإعلامية من منصبه رئيساً لتحرير صحيفة فيلت الألمانية، بعد التحقيق معه باتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي بعددٍ من موظفات الشركة، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأحد، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على القضية.

وفتحت المجموعة الإعلامية العملاقة تحقيقاً مع بورغارد بعدما تلقى مسؤولون فيها طلباً للتعليق هذا الشهر من إحدى المؤسسات الصحافية حول سلوك رئيس تحرير "فيلت" ذات التوجه الوسطي اليميني خلال الاحتفال الذي أقامته بمناسبة عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأقرّ بورغارد بأنه كان يشرب الكحول خلال الحفل، لكنّه زعم عند سؤاله حول تصرّفه بشكل غير لائق تجاه موظفات في الشركة، بما في ذلك تقبيل بعضهن، بالقول إنه لا يذكر ما جرى.

إثر ذلك طلبت المجموعة من بورغارد تقديم استقالته، فيما تجنّب الأخير الرد على الاتصالات للحصول على تعليقٍ منه حول القضية، قبل أن يعود ويُعلن الأسبوع الماضي في منشور على منصة لينكدإن استقالته بعد "تعرضه لحادث صحي خطير" أثناء عودته من إجازته. فيما رفض متحدث باسم "أكسل شبرينغر" التعليق على المسألة.

وواجهت المجموعة الإعلامية الشهيرة عدّة قضايا تتعلّق بسلوك عددٍ من صحافييها البارزين خلال السنوات الأخيرة. وفي العام 2021، اضطرت "أكسل شبرينغر" إلى طرد رئيس تحرير صحيفة بيلد اليمينية، يوليان رايشلت، بعد أن بين تحقيق قانوني إقامته علاقة جنسية مع متدربة في الصحيفة عام 2018.

وعمل يان فيليب بورغارد سابقاً مراسلاً لهيئة الإذاعة الألمانية (آر دي) في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يخلفه في منصبه المحرر البارز في "آر دي" هيلغه فوست، كما سيتولى الإشراف على النسخ الألمانية من المؤسسات الأميركية المملوكة للشركة الألمانية، بما فيها "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر".

وجاءت استقالة الصحافي في وقتٍ تسعى فيه المجوعة الألمانية إلى توسيع نفوذها في الولايات المتحدة، بحسب "نيويورك تايمز" التي لفتت إلى أن "أكسل شبرينغر" تسعى بقوة إلى الاستحواذ على عددٍ من المنصات الإعلامية الأميركية.