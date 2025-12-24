"استعادة" برلين السينمائي الـ76: تجريب بصري ونوعي

- يركز برنامج "استعادة" في مهرجان برلين السينمائي 2026 على حقبة التسعينيات، مستعرضًا تأثيرات ما بعد الحرب الباردة على السينما، حيث شهدت برلين وأوروبا الشرقية طفرة إبداعية مع انفتاح الحدود وانتشار الرقمنة. - يتناول البرنامج ثلاثة محاور: أفلام برلين في التسعينيات، تبادل التجارب السينمائية بين الشرق والغرب، ونقد النظام من خلال أعمال تنتقد الرأسمالية وصعود الثقافات الفرعية، مع عرض 22 فيلمًا وتنظيم فعاليات نقاشية. - يتعاون البرنامج مع معهد غوته لعرض خمسة أفلام في 150 موقعًا عالميًا، ويشمل أعمالًا لمخرجين بارزين مثل جان ـ لوك غودار وسبايك لي، مما يعكس روح التمرد والتجريب البصري في السينما المستقلة.

يُركّز برنامج "استعادة"، في الدورة الـ76 (12 ـ 22 فبراير/ شباط 2026) لمهرجان برلين السينمائي (برليناله)، على حقبة "الضياع في التسعينيات"، أحد أكثر العقود تأثيراً في تاريخ السينما الحديث. فبعد انتهاء الحرب الباردة، وانفتاح الحدود، شهدت السينما طفرة إبداعية في تسعينيات القرن الـ20، في برلين وأوروبا الشرقية، ودولياً. واكتشف صناع الأفلام في الشرق والغرب آفاقاً جديدة: فبينما اضطرّت صناعة السينما في أوروبا الشرقية، التي كانت تعاني أزمات عدّة، إلى التكيّف مع رأسمالية السوق، سادت في برلين حالة من الحرية المتجدّدة. وبدأ صناع الأفلام استكشاف الشرق والغرب على التوالي، وإنتاج أفلامهم هناك. واجتاحت تقنية الفيديو وقناة الموسيقى التلفزيونية MTV السوق، وبدأت الرقمنة، التي كانت لا تزال في بداياتها، مسيرتها المظفرة، وأصبح كلّ شيء ممكناً من الناحية الأسلوبية في السينما.

يستكشف البرنامج الاستعادي تلك الحقبة، في ثلاثة محاور: برلين، والشرق يلتقي الغرب، ونهاية التاريخ، "ساعياً إلى تجسيد روح العصر"، كما في بيان صحافي صادر مؤخّراً. يركز المحور الأول على أفلام برلين في التسعينيات المنصرمة، وسيُعرض فيه "أمير في هولندا" (1993) لمايكل ستوك. أما المحور الثاني، فيتناول تبادل التجارب السينمائية بين الشرق والغرب، ويتضمّن الثالث ("له اسم ساخر مستوحى من نظرية فرنسيس فوكوياما، التي عفا عليها الزمن، حول "نهاية التاريخ" وانتصار رأسمالية السوق العالمية"، كما في البيان نفسه) أعمالاً تنتقد النظام، بتناولها صعود جيل المتسكعين وغيرهم من الثقافات الفرعية. قدّمت السينما الأميركية خاصة صُوراً سينمائية مؤثّرة لجيل إكس، كـ"المتسكع" (1990) لريتشارد لينكليتر، و"أولاد الحي" (1991) لجون سينغلتون، و"فتاة الحفلات" (1995) لديزي فون شيرلر ماير.

يُذكر أنّ البرنامج يعرض 22 فيلماً، ويُنظّم حلقات نقاشٍ وفعاليات للتواصل في "أرشيف سينما إي ـ فيرك". وللمرة الأولى، يتعاون البرنامج الاستعادي مع معهد غوته، إذْ ستُعرض، بدءاً من مارس/آذار 2026، خمسة أفلام من برنامج برلين، في 150 موقعاً تابعاً للمعهد في العالم. من الأفلام الـ22، هناك "ألمانيا عام 90 تسعة صفر" (1991) لجان ـ لوك غودار، وThe Very Black Show لسبايك لي (2000)، وD’Est الوثائقي لشانتال أكرمان (1993)، وBells From The Depths لوارنر هرتزوغ (1993)، و"الحياة المزدوجة لفيرونيك" (1991) لكريستوف كياسلوفسكي، وغيرها.

في هذا الإطار، تقول تريشيا تاتل؛ مديرة مهرجان برلين، إنّ "هذه المجموعة الاستعادية أُشرِف عليها في برلين بعد سقوط الجدار، في فترة شهدت اضطرابات وبدايات جديدة، وطنياً ودولياً"، مضيفةً أنّ أفلام البرنامج الاستعادي "تتميّز بالتجريب البصري والنوعي، فضلاً عن روح التمرّد التي ميّزت السينما المستقلة"، ومؤكّدة أنّها تتطلّع "بشوق كبير إلى هذه الرحلة الممتعة عبر تاريخ السينما"، التي ستضم أعمالاً لمخرجين بارزين: أولريكه أوتينغر، وهارون فاروكي، وغيرهما".