استعادة المغني الأيرلندي شين ماكغوان بألبوم تكريمي

- الألبوم "20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan" يحتفي بإرث شين ماكغوان الموسيقي بمشاركة نجوم مثل توم ويتس وبروس سبرينغستين، ويقدم تفسيرات جديدة لأغانيه. - شين ماكغوان، مؤسس فرقة The Pogues، مزج الموسيقى الأيرلندية التقليدية مع البانك، وتأثرت أغانيه بكتابات برندان بيهان وجيمس جويس، معبراً عن قضايا المهمشين. - نصف عائدات الألبوم تدعم منظمة Dublin Simon Community، مما يعكس التزام المشروع بروح ماكغوان الإنسانية وتحويله الضعف الإنساني إلى قوة فنية.

ستشارك مجموعة كبيرة من النجوم في ألبوم تكريمي احتفاءً بذكرى المغني وكاتب الأغاني الأيرلندي الراحل شين ماكغوان أيقونة فرقة "ذا بوغز" (The Pogues).

رحل ماكغوان، الذي عانى مشكلات صحية لسنوات طويلة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي. ومنذ رحيله، أقيمت حفلات عديدة تكريماً له، كما واصلت فرقة "ذا بوغز" إحياء عروض خاصة احتفاءً بإرثه الموسيقي.

وها قد أُعلن عن ألبوم تكريمي بعنوان 20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan، ومن المقرر صدوره في 20 نوفمبر المقبل. يشارك في الألبوم عدد من الفنانين البارزين، من بينهم توم ويتس وبروس سبرينغستين، إضافة إلى الممثل والموسيقي جوني ديب.

أُطلقت فعلاً أول أغنية من الألبوم، وهي نسخة يؤديها بروس سبرينغستين من أغنية "ليلة ماطرة في سوهو" (A Rainy Night in Soho)، ونَشر أيضاً مقالاً قصيراً يستذكر فيه صديقه الراحل.

يضم الألبوم كذلك عدداً من الفنانين والفرق الموسيقية مثل ستيف إيرل، و"ذا ليبرتينز" (The Libertines)، و"برايمال سكريم" (Primal Scream)، و"ذا جيسس أند ماري تشين" (The Jesus and Mary Chain)، إضافة إلى موسيقيين أيرلنديين مثل ليزا أونيل وداميان ديمبسي. يتضمن الألبوم دويتو يجمع جوني ديب والمغنية إميلدا ماي، إلى جانب تعاون بين المغني الأيرلندي هوزير ومواطنته الممثلة والمغنية جيسي باكلي.

وقالت زوجة ماكغوان، فيكتوريا ماري كلارك، في بيان، إن روح زوجها وموهبته في كتابة الأغاني "تتجلى من جديد في هذه المجموعة الرائعة، إذ يقدّم كل فنان تفسيره الخاص لأغانيه". أضافت أن عائلته ممتنة لجميع الموسيقيين الذين شاركوا في هذا المشروع.

من المقرر أن يخصص نصف عائدات حقوق الفنانين من الألبوم لدعم منظمة Dublin Simon Community، وهي جمعية خيرية تعمل مع المشردين في العاصمة الأيرلندية. ولم يُعلن بعد عن القائمة الكاملة للأغاني التي سيتضمنها الألبوم.

وُلد شين ماكغوان في يوم عيد الميلاد عام 1957 في كينت بإنكلترا لأبوين أيرلنديين، ما شكّل هويته المزدوجة والممزقة بين صخب لندن وحنين الريف الأيرلندي. قضى طفولته المبكرة في مزرعة عائلته في مقاطعة تيبيراري، حيث استقى ألحان الفولكلور التقليدي وقصص المظالم التاريخية، قبل أن يعود إلى لندن ليتشبع بروح "البانك" (Punk) الصاعدة في السبعينيات.

بدأت مسيرة شين ماكغوان الفنية بتأسيس فرقة "ذا بوغز" (التي كان اسمها في الأصل Pogue Mahone، وهي عبارة أيرلندية بذيئة تعكس روحه المتمردة). كان ماكغوان عبقرياً في قدرته على مزج الآلات الأيرلندية التقليدية، مثل البانجو والتين ويسل، مع الإيقاع العنيف والسريع لموسيقى البانك. لم يكن مجرد مغنٍ بصوتٍ خشن ومميز، بل كان شاعراً يعبّر عن الشتات الأيرلندي، إذ كتب عن المهمشين والسكارى والمهاجرين الذين يصارعون وحشة المدن الكبرى.

تميّزت نصوصه الغنائية ببعد أدبي عميق، متأثراً بكتابات برندان بيهان وجيمس جويس؛ فكانت أغانيه مثل The Old Main Drag وA Pair of Brown Eyes لوحات واقعية قاسية تضج بالشاعرية والألم. ورغم صورته العامة المرتبطة بالفوضى، كان ماكغوان يمتلك ثقافة موسيقية وتاريخية واسعة، مكّنته من إعادة إحياء الموسيقى الشعبية الأيرلندية وتقديمها جيل الشباب في الثمانينيات بصيغة عصرية ومتمردة.

تجاوز تأثير ماكغوان حدود الموسيقى ليصبح رمزاً ثقافياً؛ فقد استطاع أن يحول الضعف الإنساني والهشاشة إلى مصدر قوة فنية. لم يسعَ يوماً إلى تجميل واقعه أو صوته، بل قدم الحقيقة في صورتها الخام، ما جعل منه أيقونة عابرة للأجيال. إلى جانب الألحان التي خلّدها، تكمن أهمية إرث ماكغوان في كونه صوتاً لمن لا صوت لهم، ومبدعاً نجح في جعل الموسيقى التقليدية تتنفس برئة الرفض والاحتجاج.