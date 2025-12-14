- أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن 60% من المشاركين يؤيدون حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للشباب دون 16 عامًا، بينما عارضه 24%، وأجري الاستطلاع على 1003 أشخاص. - طبقت أستراليا قواعد جديدة تمنع الأطفال والمراهقين دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على منصات رئيسية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، مع استثناء منصات المراسلة والألعاب. - تواجه مواقع التواصل غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي إذا لم تزيل حسابات الأطفال، لحمايتهم من المحتوى الضار مثل التنمر والعنف.

أيّد أكثر من نصف الألمان حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إنسا" لطبعة يوم الأحد من صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار. ووجد الاستطلاع أن 60% من المشاركين يؤيدون مثل هذا الحظر، بينما عارضه 24%. ويرى 10% أنهم لا يهتمون، فيما لم يجب 6% أو كانوا غير متأكدين. ولإجراء الاستطلاع، أجرى معهد أبحاث الرأي "إنسا" مقابلات مع عيّنة من 1003 أشخاص يومي 11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت طبّقت فيه أستراليا قواعد جديدة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للشباب. فمنذ 10 ديسمبر/ كانون الأول، لم يعد مسموحاً للأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً بامتلاك حسابات على العديد من المنصات الرئيسية. ويشمل الحظر منصات رئيسية مثل "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"كيك"، و"ريديت"، و"سناب شات"، و"ثريدز"، و"تيك توك"، و"تويتش"، و"إكس"، و"يوتيوب". بينما استُبعدت منصات أخرى اعتُبرت مخصصة للمراسلة أو الألعاب، مثل "ديسكورد"، و"ماسينجر"، و"بينترست"، و"روبلوكس"، و"واتساب"، و"يوتيوب كيدز". وأكدت الجهات التنظيمية أنها ستواصل مراقبة الخدمات، وقد تضيف منصات أخرى إلى قائمة القيود مستقبلاً.

وتواجه مواقع التواصل غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال دون السادسة عشرة في أستراليا. وتشير الحكومة إلى أنّ هذه الإجراءات غير المسبوقة أصبحت ضرورية لحماية الأطفال من "الخوارزميات المفترسة" التي تملأ شاشات الهواتف بمحتوى يتعلّق بالتنمّر والجنس والعنف.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)