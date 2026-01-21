استشهاد 3 مصورين صحافيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

- استشهد ثلاثة مصورين صحافيين فلسطينيين، عبد الرؤوف شعث، أنس غنيم، ومحمد صلاح قشطة، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم أثناء مهمة عمل للجنة المصرية لإعادة الإعمار في غزة. - الجثامين وصلت متفحمة إلى مستشفى شهداء الأقصى، مما صعّب التعرف عليها، حيث كانوا يقومون بتصوير ميداني وجوي للمخيمات المصرية قبل استهدافهم بدقائق. - ارتفع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 259 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث يستهدف الاحتلال الصحافيين لإسكات الصوت الفلسطيني.

استشهد ثلاثة مصورين صحافيين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في منطقة نتساريم، قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة، خلال وجودهم في مهمة عمل لمصلحة اللجنة المصرية لإعادة الإعمار.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن الشهداء كانوا في مهمة عمل عند استهدافهم بقصف المركبة التي كانت تقلّهم، وأوضحت أن الصحافيين المصورين الشهداء هم عبد الرؤوف شعث وأنس غنيم ومحمد صلاح قشطة.

وبحسب المصادر، فإن الجثامين وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع وهي متفحمة بشكل كبير نتيجة للقصف الإسرائيلي، ممّا صعب من عملية التعرف عليها في البداية. وأشارت المصادر إلى أن الصحافيين الثلاثة كانوا يقومون بعمليات تصوير ميدانية وأخرى جوية باستخدام طائرة درون للمخيمات المصرية الموجودة في مدينة الزهراء، وسط القطاع قبل استهدافهم بدقائق قليلة.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، صباح الأربعاء، حيث سجّل استشهاد 11 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء.

ومع استشهاد الصحافيين عبد الرؤوف شعث وأنس غنيم ومحمد صلاح قشطة، ارتفع عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة إلى 259 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وعلى مدار الفترة الماضية، تعمّد جيش الاحتلال استهداف الصحافيين والمصورين وقتلهم، بهدف إسكات الصوت الفلسطيني والتعتيم على الجرائم الإسرائيلية.