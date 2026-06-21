استشهاد مصور الجزيرة مباشر أحمد وشاح في قصف إسرائيلي وسط غزة

- استُشهد مصور الجزيرة أحمد وشاح في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بقطاع غزة، مما أثار إدانة واسعة من شبكة الجزيرة التي اعتبرت الحادثة جريمة ضد الإعلاميين. - زعم جيش الاحتلال أن وشاح كان قناصاً في حماس، دون تقديم أدلة، بينما طالبت الجزيرة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن استهداف الصحافيين. - أكدت الجزيرة التزامها بمواصلة تغطية الأحداث في غزة، رغم محاولات إسكات الصحافيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من 220 صحافياً منذ أكتوبر 2023.

استُشهد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنته القناة يوم السبت. وبينما أدانت شبكة الجزيرة الحادثة وعدّتها جريمة جديدة بحق العاملين في المجال الإعلامي، ادعى متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، أن وشاح كان يتبع حركة حماس، من دون تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور القناة، مستنكرة استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق مراسليها والعاملين معها في غزة. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد شهرين من اغتيال القوات الإسرائيلية شقيقه محمد، مراسل الجزيرة مباشر.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات الصلة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم، واعتماد آليات رادعة لوقف استهداف الصحافيين. كما تعهدت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدةً التزامها بمواصلة تغطية ما يجري في القطاع، رغم محاولات جيش الاحتلال إسكات صوت الحقيقة واستهدافه المستمر للصحافيين والمصورين العاملين مع الجزيرة.

وأحمد وشاح هو شقيق محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة الذي اغتيل في إبريل/نيسان الماضي في ضربة نفذتها مسيّرة إسرائيلية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت، بأن أحمد وشاح قُتل في "ضربة دقيقة" إلى جانب اثنين آخرين من مقاتلي حماس، زاعماً أنه كان "قناصاً" في الجناح العسكري للحركة. وكانت مصادر طبية في القطاع الفلسطيني أفادت في وقت سابق بمقتل خمسة أشخاص في ضربات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبحسب حصيلة أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود في نهاية عام 2025، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 220 صحافياً في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم ما لا يقل عن 70 صحافياً خلال أدائهم مهامهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)