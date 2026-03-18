استشهاد مدير البرامج السياسية في "المنار" محمد شري وزوجته

- استشهد محمد شري، مدير البرامج السياسية في قناة المنار، وزوجته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت، مما أدى أيضًا إلى إصابة أفراد من عائلتهما، بينهم أطفال ونساء. - شري كان من أبرز الإعلاميين في القناة، حيث شغل منصب مدير البرامج السياسية لعشر سنوات، ووصفته القناة بأنه "إعلامي مقاوم" و"مؤمن بسلاح الكلمة". - أدان وزير الإعلام اللبناني ونقيب الصحافة اللبنانية استهداف الإعلاميين، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي واعتداءً على حرية الإعلام.

نعت قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، مدير البرامج السياسية فيها محمد شري وزوجته اللذين استشهدا بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت "المنار"، في بيان، بأن "يد الغدر الإسرائيلية طاولت المدنيين الآمنين في بيوتهم وشققهم السكنية"، ما أدى إلى استشهاد شري وزوجته، وإصابة عدد من أفراد عائلتهما، بينهم أطفال ونساء، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب البيان، كان شري من أبرز الوجوه الإعلامية في القناة، إذ "عرفه المشاهدون مقدّماً للبرامج السياسية ومحاوراً مثقفاً ومتزناً"، فيما شغل منصب مدير البرامج السياسية لمدة عشر سنوات، وكان أيضاً عضواً في مجلس إدارة القناة. كما وصفته "المنار" بأنه "إعلامي مقاوم" و"مؤمن بسلاح الكلمة للدفاع عن الحق مهما كانت الأثمان".

وأشار البيان إلى أن شري، الذي كان يمرّ بفترة تعافٍ بعد عملية جراحية، "لم يُقعده المرض عن حضوره الفكري"، قبل أن تطاوله الغارة التي استهدفت بيروت فجراً، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته. وختمت القناة بيانها بنعيه "شهيداً للكلمة الحرة"، وأكدت "المضي على طريق الحق والتمسك بالكلمة الحرة والصورة الصادقة مهما غلت التضحيات".

وتقدّم وزير الإعلام بول مرقص، في منشور على منصة إكس، بتعازيه باستشهاد شرّي، وذكّر بأن "استهداف الإعلاميين يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على حرية الإعلام". بدوره، أدان نقيب محرري محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، "الجريمة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي إرتكبتها إسرائيل في حق الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين".

في السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في بيروت ارتفعت إلى 10 شهداء و27 جريحاً.