استشهاد الممثل اللبناني علي يونس بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

نجوم وفن
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
17 ابريل 2026
الممثل اللبناني علي يونس خلال تصوير مسلسل الثمن (فيسبوك)
الممثل اللبناني علي يونس في موقع تصوير مسلسل "الثمن" (فيسبوك)
+ الخط -

استشهد الممثل اللبناني علي يونس وابنته سيلين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة اللوبية، جنوبي لبنان، أمس الخميس، قبل قرابة ساعة على دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ. وجاء استهداف الممثل ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي طاولت مناطق مختلفة من جنوب لبنان ليلة أمس، علماً أن يونس اختار البقاء في قريته طوال فترة الحرب، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي آخر منشور كتبه على "فيسبوك" قبل وقتٍ قصير على استشهاده وتطرّق فيه إلى الهدنة المرتقبة.

وكان علي يونس قد بدأ مسيرته في الإذاعة مقدماً للبرامج، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التمثيل في عددٍ من المسلسلات اللبنانية مثل "أولاد آدم" و"ما فيي" وتلك المعرّبة عن التركية مثل "آسر" و"الثمن". وهو عضو في نقابة الممثلين في لبنان.

فاطمة حسونة
موقف
التحديثات الحية

فاطمة حسونة في ذكرى استشهادها... حين يفتح الغزّي نافذة نحو العالم

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الجمعة، على أن يمتد لـ10 أيام، بحسب ما كان قد أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب

.
دلالات
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

عودة محدودة للاتصالات والإنترنت في إيران

فريدريك وايزمان: "لا معنى لوثائقيّ لا يعكس تعقيد المكان" (دِيَا ديباسوبل/Getty)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

فريدريك وايزمان في "موبي": شاهد ادّعاء على فظاعات وتعقيدات

إلمو ورامي يوسف (إكس)
التحديثات الحية
حول العالم
مباشر

شارع سمسم يحتفل بشهر العرب الأميركيين