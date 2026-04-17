استشهاد الممثل اللبناني علي يونس بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

استشهد الممثل اللبناني علي يونس وابنته سيلين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة اللوبية، جنوبي لبنان، أمس الخميس، قبل قرابة ساعة على دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ. وجاء استهداف الممثل ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي طاولت مناطق مختلفة من جنوب لبنان ليلة أمس، علماً أن يونس اختار البقاء في قريته طوال فترة الحرب، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي آخر منشور كتبه على "فيسبوك" قبل وقتٍ قصير على استشهاده وتطرّق فيه إلى الهدنة المرتقبة.

وكان علي يونس قد بدأ مسيرته في الإذاعة مقدماً للبرامج، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التمثيل في عددٍ من المسلسلات اللبنانية مثل "أولاد آدم" و"ما فيي" وتلك المعرّبة عن التركية مثل "آسر" و"الثمن". وهو عضو في نقابة الممثلين في لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الجمعة، على أن يمتد لـ10 أيام، بحسب ما كان قد أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب