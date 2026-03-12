استشهاد المصور والمخرج اللبناني محمد شهاب وطفلته بغارة إسرائيلية

- استشهد المصور اللبناني محمد شهاب وطفلته وأصيبت زوجته في غارة إسرائيلية على عرمون، بينما استشهد المصمم السينمائي محمد علي فحص في قصف آخر، مما أثار تعاطفاً واسعاً في الوسط الفني العربي. - شهدت بيروت غارات إسرائيلية مكثفة، استهدفت مناطق عدة وأسفرت عن سقوط 8 شهداء و31 جريحاً، وسط تحليق طيران الاحتلال وانذارات إخلاء للسكان. - نفذ حزب الله 25 عملية عسكرية تحت مسمى "العصف المأكول"، مستهدفاً قواعد عسكرية ومواقع حدودية، مما أدى إلى خسائر في صفوف جيش الاحتلال.

استشهد المصور والمخرج اللبناني محمد شهاب وطفلته متأثرين بجراحهما، وأصيبت زوجته، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة عرمون جنوب شرق بيروت أمس الأربعاء، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارات الإسرائيلية على عرمون أسفرت في حصيلة أولية غير نهائية عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة طفل بجروح.

وينحدر محمد شهاب من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، ويُعد من أبرز المصورين العاملين في مجال التصوير الجوي السينمائي باستخدام الطائرات المسيّرة. وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها مسلسل "مولانا" الذي يعرض خلال رمضان الحالي، كما عمل مصوراً في مهام توثيقية لدى قيادة الجيش اللبناني.

ويأتي استشهاد محمد شهاب بعد أيام قليلة من استشهاد المصمم السينمائي الشاب محمد علي فحص بقصف إسرائيلي استهدف محيط بلدته جبشيت في جنوب لبنان. وكان فحص من المواهب الصاعدة في مجال تصميم مشاهد القتال (الكوريغراف القتالي) في الدراما العربية، وشارك في عدد من الإنتاجات المشتركة والمصرية.

وعمل فحص على تصميم وتنظيم مشاهد الاشتباك والمواجهات في الأعمال الدرامية. وشارك أيضاً في مسلسل "مولانا"، إضافة إلى مشاركته في أعمال مثل "بخمس أرواح" و"بالحرام"، إلى جانب مساهمته في مسلسلات أخرى بينها "العتاولة" و"الأجهر".

وأثار خبر استشهاد فحص موجة تعاطف واسعة في الوسط الفني العربي، إذ نعاه عدد من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكتب الممثل السوري تيم حسن عبر حسابه على "إنستغرام": "رحمك الله يا محمد برحمته الواسعة وأسكنك الجنة. تعازي لأسرتك وفريقك... البقاء لله"، مشيراً إلى أنه كان "مثالاً عالياً للاحتراف والاحترام وطيبة القلب". كما نعت الممثلة السورية نور علي الراحل، مؤكدة أنه كان من الأسماء المميزة في مجال تدريب وتصميم المعارك في الدراما.

عاش لبنان، ولا سيما العاصمة بيروت، ليلة صاخبة بأصوات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجدداً مناطق عدة ما أوقع عدداً من الشهداء، بعيد إعلان حزب الله إطلاق عمليات جديدة تحت مسمى "العصف المأكول". واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منطقة الرملة البيضاء على كورنيش العاصمة بيروت والتي شهد شاطئها نصب عدد من النازحين خيامهم، بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الاحتلال إلى سكان الضاحية الجنوبية. وأوقعت الغارة 8 شهداء و31 جريحاً، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية. وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وشرقه، وسط تحليق طيران الاحتلال على علو منخفض، فيما يزداد يوماً بعد يوم عدد النازحين مع توسعة دائرة الاستهدافات.

بدوره، نفذ حزب الله 25 عملية عسكرية منذ إعلانه، أمس الأربعاء، إطلاق عمليات "العصف المأكول". وشملت العمليات، وفق بيانات الحزب، استهداف "18 قاعدة عسكرية وموقعين حدوديين و13 مدينة ومستوطنة (بمناطق متفرقة) و3 تصديات لعمليات تقدم وموقعين مستحدثين" لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. وأوضح أن الأسلحة المستعملة في العمليات شملت "31 صاروخاً و5 طائرات مسيرة ومدفعيتين". وقال إن عملياته أسفرت عن خسائر في صفوف جيش الاحتلال شملت "آلية عسكرية ورادارا و8 دشم و تحصينات و13 وحدة استيطانية".