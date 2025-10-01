استشهاد الصحافي يحيى برزق بقصف إسرائيلي وسط غزة

استُشهد يحيى برزق الصحافي والمصور المستقل المتعاون مع قناة TRT التركية مساء الثلاثاء، جراء قصف نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة بالقرب من شارع البيئة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين كانوا في المكان، بينهم برزق، الذي كان في مهمة لتوثيق آثار الحرب على المدنيين عندما أصابت غارة إسرائيلية مقهًى كان ينشر فيه صوراً التقطها.

وفي آخر منشوراته على منصة إنستغرام، كتب برزق أنه اضطر للنزوح من مدينة غزة مرة أخرى بعد أن اشتد القصف الإسرائيلي، ونعى استديو التصوير خاصته قبل استشهاده، قائلاً: "اليوم نُجبر على ترك الاستديو والنزوح مجدداً من مدينة غزة، لأعلن بذلك انتهاء حكاية استديو يحيى برزق، الاستديو الأول والوحيد في قطاع غزة المتخصص في تصوير الأطفال حديثي الولادة".

يُذكر أن يحيى برزق كان يعمل سابقاً مصوراً لأطفال حديثي الولادة، وذاع صيته في غزة قبل أن تدفعه الحرب إلى توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويُعد برزق واحداً من بين 253 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي، استُشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي. ومنذ تاريخه، ترتكب إسرائيل وبدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلّفت 66 ألفاً و97 شهيداً، و168 ألفاً و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 453 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وفق وزارة الصحة في القطاع.