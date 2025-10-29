استشهاد الصحافي محمد المنيراوي باستهداف خيمته وسط غزة

- استشهد الصحافي الفلسطيني محمد المنيراوي إثر ضربة إسرائيلية استهدفت خيمته في مخيم النصيرات، ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة إلى 255 منذ أكتوبر 2023. - أدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف الصحافيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة الجرائم الممنهجة ضدهم وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية. - استخدم الاحتلال سياسة ممنهجة لقتل الصحافيين لتكميم الأفواه ومنع تغطية انتهاكاته، محققاً رقماً قياسياً في قتل الصحافيين مقارنة بالحروب الكبرى.

استشهد الصحافي الفلسطيني محمد المنيراوي، اليوم الأربعاء، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت خيمته في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي الذين قتلتهم قوات الاحتلال في القطاع إلى 255 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى صالح الجعفراوي الذي قتلته "عصابات تابعة للاحتلال" في 12 أكتوبر الحالي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

ويعمل محمد المنيراوي في صحيفة فلسطين التي تصدر من القطاع منذ سنوات، واشتهر بتغطياته الإنسانية ومتابعته لقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، في بيان له، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة. وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كل دول العالم بـ"إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما وممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

استخدم الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحافيين خلال العدوان سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه، ومنع تغطية الحقائق التي تُظهر انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب تدمير قدرات الإعلام الفلسطيني، عبر سلسلة من الهجمات المباشرة على مقرات الصحف والقنوات الفضائية والمكاتب الإعلامية في مختلف أنحاء القطاع.

وتحمل القوات الإسرائيلية اليوم الرقم القياسي العالمي في قتل الصحافيين والعاملين في الإعلام، إذ قتلت منهم في غزة أكثر مما قتل في الحروب الكبرى في التاريخ الحديث مجتمعة، وفق مشروع تكاليف الحرب – جامعة براون.

وعاشت غزة ليلة دامية بعد شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة مختلقاً مزاعم واهية للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر. وبعد غارات كثيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، واصل جيش الاحتلال اليوم الأربعاء غاراته مستهدفاً عدة منازل في مدينة غزة، ومدرسة في بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أوقع أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين، قبل أن يعلن عند العاشرة من صباح اليوم استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.