استشهاد الصحافي الفلسطيني محمد وشاح في مدينة غزة

- استشهد الصحافي الفلسطيني محمد وشاح إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبته في غزة، وسط اتهامات سابقة بانتمائه لحماس، واستمراره في التغطية رغم التهديدات. - منذ أكتوبر 2023، قُتل 262 صحافياً في غزة، بينهم آمال حماد الشمالي، وسط إدانة دولية لاستهداف الصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج. - شهد عام 2025 تصعيداً خطيراً في انتهاكات الاحتلال ضد حرية الصحافة، مع استهداف مباشر للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وفرض تعتيم إعلامي عبر قطع الاتصالات ومنع دخول الصحافيين الأجانب.

استشهد اليوم الصحافي الفلسطيني محمد وشاح إثر قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في شارع الرشيد في مدينة غزة. وسبق أن اتهم جيش الاحتلال مراسل قناة الجزيرة مباشر بالانتماء إلى حركة حماس، وسط حملة تحريض ضده.

يعمل وشاح منذ سنوات مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر في القطاع، وبرز اسمه في عشرات التغطيات للقناة. قال شهود عيان إن وشاح نقل إلى مستشفى القدس في حي تل الهوا بمدينة غزة في أعقاب القصف الذي استهدف سيارته الشخصية، واستشهد معه شخص آخر لم تعرف هويته.

في بداية العدوان على قطاع غزة، زعم جيش الاحتلال انتماء وشاح إلى الذراع العسكرية لحركة حماس، لكن وشاح استهزأ بالاتهامات واستمر في التغطية الاخبارية طوال عامي الحرب وما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الاحتلال 262 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي. في الشهر الماضي، استشهدت الصحافية الفلسطينية آمال حماد الشمالي في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين منهجياً، ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

في بداية العام الحالي، وثّق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استشهاد 55 صحافياً وصحافية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه خلال عام 2025.

وأوضح المنتدى في بيان تفصيلي أن عام 2025 شهد تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة، تمثّل بالاستهداف المباشر للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ضمن سياسة ممنهجة هدفت إلى إسكات الرواية الفلسطينية وفرض التعتيم الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية كافة.

يصعّد الاحتلال من سياسات التعتيم الإعلامي في قطاع غزة، عبر قطع الإنترنت والاتصالات باستمرار، ومنع دخول الصحافيين الأجانب، واقتحام مؤسسات إعلامية وإغلاقها.