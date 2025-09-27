استشهاد الصحافي الفلسطيني محمد الداية بقصف خيمته في دير البلح

- استشهد الصحافي الفلسطيني محمد الداية جراء قصف إسرائيلي استهدف مكان نزوحه في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 252 منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وفقاً لإحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. - الداية، المختص في ملف الأسرى الفلسطينيين، كان يعمل في شبكة قدس الإخبارية، وبرز كأحد الصحافيين البارزين في هذا المجال. - تعرض الداية للنزوح عدة مرات داخل غزة بسبب الحرب المستمرة، حيث دمرت قوات الاحتلال منزله، مما اضطره للانتقال بين أحياء المدينة قبل استشهاده.

استشهد الصحافي الفلسطيني محمد الداية اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مكان نزوحه في مدينة دير البلح وسط غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي إلى 252 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقاً لإحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومحمد الداية مختص في ملف الأسرى الفلسطينيين، ويعمل في شبكة قدس الإخبارية، ويُعد من الصحافيين البارزين في هذا المجال.

وأوضحت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن القصف الإسرائيلي طاول الخيمة التي نزح إليها محمد الداية مع عائلته في "أبو عريف"، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وتسجيل عدد من الإصابات في محيط الخيمة نتيجة شدة القصف. نقل جثمان الشهيد محمد الداية إلى مستشفى شهداء الأقصى، وظهر مشوهاً نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما ألقى أفراد عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

وسبق للداية أن نزح مرات عدة داخل مدينة غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للشهر الرابع والعشرين، بعدما دمرت قوات الاحتلال منزله. وقد تنقل بين أحياء المدينة، قبل أن ينزح أخيراً إلى وسط قطاع غزة.