- استهدفت غارات إسرائيلية جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد الصحافيتين سوزان خليل وغادة دايخ، وإصابة الصحافي أمين شومر، في تصعيد وُصف بأنه الأعنف منذ أسابيع. - أدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين هذه الهجمات ووصفتها بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، داعيةً إلى حماية دولية للصحافيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإعلام الفلسطيني. - ندد وزير الإعلام اللبناني بالاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ودعا المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاعتداءات العشوائية.

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحافيتين وأصابت صحافياً بجروح، اليوم الأربعاء، جرّاء غارات استهدفت جنوب لبنان، في سلسلة ضربات وُصفت بأنها من بين الأعنف منذ أسابيع. وتسبّبت الغارات في استشهاد المقدمة في قناة المنار سوزان خليل، كما استشهدت المذيعة في راديو "صوت الفرح" غادة دايخ بغارة إسرائيلية استهدفت منزلها في مدينة صور في الجنوب. كما أصيب الصحافي أمين شومر بجروح بالغارة الإسرائيلية على مجمع الزهراء في صيدا جنوباً.

واعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اغتيال وشاح "جريمة مكتملة الأركان لا يمكن توصيفها إلا كعملية إعدام ميداني للصحافة والحقيقة". وقالت النقابة في بيان نعي إن ما جرى ليس حادثاً عابراً، بل جريمة واضحة تعكس إصرار الاحتلال على ملاحقة الصوت الفلسطيني الحر، واستهداف كل من يحمل الكاميرا أو القلم، في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وكسر الرواية الفلسطينية. ودعت النقابة إلى توفير حماية دولية عاجلة للصحافيين كافة، والتحرك الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف سياسة الاستهداف الممنهج للإعلام الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

ودان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وخرقاً فاضحاً ومستمراً لأي التزامات أو ترتيبات قائمة، مشيراً إلى أن "هذا التصعيد الخطير، الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، واستمرار الغارات التي تستهدف المدنيين والأحياء والمباني السكنية، يؤكد نهجاً متمادياً في تقويض الاستقرار، تتحمّل إسرائيل مسؤوليته الكاملة، كما أكد الرئيس جوزاف عون".

وأشار مرقص إلى أن "استشهاد وجرح إعلاميين يشكّل دليلاً إضافياً على خطورة هذه الاعتداءات وعدم تجنّب المدنيين". وناشد الوزير المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم التحرك العاجل للمساعدة في وقف هذه الاعتداءات العشوائية، تمهيداً لملاقاة المبادرة الرئاسية التفاوضية لإحلال الاستقرار.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد جبهة لبنان تصعيداً غير مسبوق مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى استشهاد أكثر من مائة شخص. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ أكبر غارات منسّقة في لبنان، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت في غضون عشر دقائق أكثر من مائة مقرّ لحزب الله، ومواقع عسكرية، ومراكز قيادة وتحكّم في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، بحسب مزاعمه. وكانت الغارات الإسرائيلية قد ترافقت مع قصفٍ متواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي جنوبي البلاد.