اختيار القطري بدر الهاجري رئيساً للاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي

- تم تعيين القطري بدر بن دلهم الفهيد الهاجري رئيساً للاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، بهدف تعزيز التكامل العربي في التقنية الحديثة وتوحيد الجهود في تطوير الذكاء الاصطناعي إقليمياً. - يخطط الاتحاد لإطلاق رؤية استراتيجية تشمل مبادرات تدريبية وبحثية، وبرامج لتأهيل الكفاءات العربية، مع مشروعات مشتركة مع جامعات ومراكز بحثية عربية. - يسعى الاتحاد لوضع أطر تنظيمية موحدة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاعات حيوية، وتنظيم فعاليات ومسابقات لدعم ريادة الأعمال التقنية.

أعلن الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة عن اختيار القطري بدر بن دلهم الفهيد الهاجري رئيساً له، وذلك خلال اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجالات التقنية الحديثة، وتوحيد الجهود في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي، بحسب بيان أصدره الاثنين.

وأكد الهاجري الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، في أوّل تصريح له بعد اعتماده، أن الاتحاد يمثل منصة عربية مؤسسية يمكن أن تسهم في توحيد الرؤى وبناء منظومة تعاون تُعزز من حضور الدول العربية في قطاعي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق رؤية استراتيجية متكاملة تشمل مبادرات تدريبية وبحثية، وبرامج لتأهيل الكفاءات العربية، إلى جانب مشروعات مشتركة مع جامعات ومراكز بحثية في مختلف الدول العربية.

وأوضح الهاجري أن الاتحاد سيعمل على وضع أطر تنظيمية وتشريعية عربية موحدة لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على القيم الثقافية والمصالح الاستراتيجية للدول العربية، ويساعد على سد الفجوة التشريعية مقارنة بالنماذج الدولية.

وبيّن أن من أولويات الاتحاد المقبلة تعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات متخصصة، إلى جانب مسابقات ومبادرات ملهمة تستهدف دعم ريادة الأعمال التقنية وتشجيع الشباب العربي على الإبداع في مجالات التكنولوجيا. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء ما تضطلع به دولة قطر من دور محوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي على المستوى العربي، لافتاً إلى أن ما تمتلكه قطر من بنية تحتية متطورة واستثمارات واسعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتنفيذ برامج الاتحاد والحد من هجرة العقول العربية نحو الخارج.

وتأسّس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة مؤخراً، وهو يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ودعم جهود التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويعمل الاتحاد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب والبحث العلمي، وبناء شراكات عربية ودولية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تُسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي وتحفيز الابتكار في العالم العربي.