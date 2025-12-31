اختيار أفضل المُشاهَد تمرينٌ لا نقد

- اختيار "أفضل" فيلم في 2025 يمثل تحديًا بسبب تباين الأذواق والآراء الثقافية، حيث لا توجد آلية واضحة لتحديد "الأفضل" في ظل تنوع الإنتاجات الفنية. - الأفلام الإسرائيلية مثل "نعم" و"بئس هذا التعايش" تثير تساؤلات حول اعتبارها "الأفضل" بسبب تعقيداتها السياسية والثقافية، وتقدم جماليات سينمائية تدفع للتفكير. - فيلم "رسالة إلى دافيد" يُبرز جماليات وثائقية لكنه يُخفي مواقفه السياسية المثيرة للجدل، بينما تقدم أفلام أخرى رؤى نقدية للتاريخ والواقع الإسرائيلي والفلسطيني.

لا بأس باختيار "أفضل" المُشاهَد سينمائياً، في اليوم الأخير من عام 2025، رغم أنّ اختياراً كهذا غير متوافق كلّياً مع رأي شخصي بأنه (الاختيار) غير مفيد. كأن ممارسة هذا الفعل، عشية بدء عام آخر، تمرين (للتسلية مثلاً؟) على كيفية انتقاء فيلم من عشرات الأفلام المُشاهَدة في صالات فن وتجربة، أو في مهرجانات ومنصّات، أو عبر روابط خاصة.

لكن آلية تحديد "الأفضل" غير واضحة، والقول إنّ هذا الفيلم "أفضل" من غيره يحتاج إلى مرتكزات "منطقية"، مع أنّ تحديد المرتكزات لن يكون مقنعاً كلّياً، فالأمزجة الشخصية والنقدية والثقافية والمعرفية مختلفة تماماً بين النقاد والصحافيين والصحافيات السينمائيين، والمشاهدين والمشاهدات أيضاً، وهذه الأمزجة غالِبةٌ. الاختيار ينبثق من مزاجٍ شخصي بحت، للحس النقدي تأثيرٌ به ربما، رغم أنّ المزاج يميل إلى تحرير الاختيار من هذا الحس، تحديداً في يومٍ أخير من عامٍ غير مختلف أبداً عن أعوام سابقة، لاستمرار مآسٍ جماعية وفردية، في أمكنة وأحوال وأرواح وتفاصيل. كما أنّ عدم وضوح آلية تحديد الأفضل يظهر في التساؤلات التالية: أيُحصَر الاختيار بفيلم واحد فقط؟ بجنسية واحدة للفيلم الواحد؟ أساساً: أيجوز هذا، في عالم مفتوح على نتاجات الفن والثقافة والعلم، بوسائل عدّة، تعجز الرقابات المختلفة عن منعها من التداول؟

وأيضاً، أيكون "الأفضل"، في المُشاهَدات الشخصية، فيلماً لمخرج إسرائيلي، يُقيم خارج ـ داخل بلده المحتلّ أرضاً وتاريخاً وثقافة وذاكرة وأناساً؟ أيُمكن اعتبار فيلم إسرائيلي، يُفكِّك بيئته واجتماعه وأنظمة العيش فيهما، بلغة سينمائية باهرة، "أفضل" المُشاهَد في عامٍ؟ اختيار كهذا غير خاضع لسطوة الصورة الإسرائيلية، وإنْ تتناقض مع صُور الرواية الرسمية. وبالتالي، فإنّ جماليات سينمائية، في أفلامٍ إسرائيلية، تُبهر وتمتّع وتحثّ على مزيدٍ من تأمّل وتفكير، من دون قبول مطلق وأعمى للنص المُصوّر الإسرائيلي: "نعم" لنداف لابيد مثلٌ أبرز، يترافق و"بئس هذا التعايش" (Coexistence, My Ass) للكندية أمبر فارس، مع الفكاهية الإسرائيلية نوعَم شوستر الياسي (الفيلمان مُنتجان عام 2025). وهذان يُقابلهما "رسالة إلى دافيد" (2025 أيضاً) لتوم شوفال، الذي لن تُخفي جمالياته الوثائقية السينمائية موقفيه السياسي والأخلاقي إزاء "7 أكتوبر" (2023) وما تلاها، إذ يُغيّب الحكاية الفلسطينية، ويعتبر أنّ كل شيءٍ منطلق من "طوفان الأقصى".

الاشتغال السينمائي الجميل في "رسالة إلى دافيد" غير حاجبٍ بشاعتيه الفكرية والثقافية. هذا غير حاصل في "بئس هذا التعايش" و"نعم"، فالأول يوازي بين تبيان وقائع التاريخ والحق الفلسطينيّين، وأفعال السلطات الإسرائيلية وإسرائيليون وإسرائيليات إزاء هذين التاريخ والحق؛ والثاني يغوص، بقسوة بصرية ودرامية وواقعية، في الكيان الإسرائيلي، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً، مفكّكاً إياه بحدّة، مع توقّف عند "7 أكتوبر" أيضاً، بلسان إسرائيلي يريد فهم الحاصل، وأيضاً فهم معنى "العيش في غزة"، ومعنى "أنْ يكون (المرء) إسرائيلياً"، في وقتٍ واحد.

يستحق "نعم" قراءة نقدية خاصة، كـ"رسالة إلى دافيد"، رغم التناقضين الثقافي والأخلاقي بينهما. تناولهما هنا مندرجٌ في إطار تساؤلات عن معنى اختيار أفضل المُشاهَد في عامٍ مندثر. لـ"بئس هذا التعايش" قراءة أيضاً (العربي الجديد، 10 مارس/آذار 2025). هذا غير لاغٍ التنبّه إلى ما في الإنتاج السنيمائي العربي الراهن من جماليات، تستحق نقاشاً نقدياً، يُفترض به أن يتحرّر كلّياً من اتهامات جاهزة، وتقديس خانق لشخصيات عامة.