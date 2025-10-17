اختفاء لوحة لبابلو بيكاسو قبيل عرضها في غرناطة

- اختفت لوحة "حياة صامتة مع غيتار" لبيكاسو، التي تعود لعام 1919، أثناء نقلها لمعرض في غرناطة، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة. - اللوحة، التي يملكها جامع خاص وتبلغ قيمتها التأمينية 600 ألف يورو، كانت جزءاً من شحنة فنية نُقلت من مدريد إلى غرناطة لمعرض "الحياة الصامتة. الخلود الخامل". - رغم مراجعة اللقطات الأمنية وعدم تسجيل أي حوادث، أبلغت مؤسسة كاخا غرناطة الشرطة الإسبانية وتعاونت بشكل كامل مع التحقيقات الجارية.

ذكرت مؤسسة كاخا غرناطة أن لوحة للفنان بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919 اختفت في أثناء نقلها للعرض في معرض مؤقت في مدينة غرناطة، جنوبي إسبانيا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق. وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس إن اللوحة المفقودة، وهي لوحة صغيرة ذات إطار مرسومة بألوان الغواش وتحمل عنوان "حياة صامتة مع غيتار"، كانت جزءاً من شحنة أكبر من الأعمال الفنية التي نقلت من مدريد إلى المدينة الأندلسية من أجل معرض "الحياة الصامتة. الخلود الخامل".

وأكدت المؤسسة، الجمعة، أن اللوحة التي يملكها جامع أعمال فنية خاص وتبلغ أبعادها 13×10 سنتيمتر، جرى التأمين عليها بقيمة تقديرية تبلغ 600 ألف يورو (700 ألف دولار). وجرى تسليم الشحنة إلى مركز كاخا غرناطة الثقافي صباح الجمعة في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ولم يُكتشف اختفاء لوحة بيكاسو حتى يوم الاثنين التالي، عندما بدأ أمين المعرض ورئيس المعارض في المؤسسة بتفريغ الصناديق. أضافت المؤسسة: "نظراً لعدم ترقيم جميع الصناديق بشكل صحيح، لم يكن من الممكن إجراء فحص شامل دون تفريغها".

وقالت المؤسسة إنها راجعت اللقطات الأمنية مطلع الأسبوع الذي اكتشف فيه اختفاء اللوحة، وأكدت "عدم وقوع أي حادث" خلال تلك الفترة. وبعد اكتشاف اختفاء اللوحة، تقدمت المؤسسة ببلاغ إلى الشرطة الإسبانية. كما أكدت أنها أتاحت جميع مواردها للمحققين، وعبرت عن ثقتها في قدرة السلطات على حل القضية.

