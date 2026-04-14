- تعرض موقع بوكينغ لاختراق أمني أتاح للقراصنة الوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء ومعلومات الاتصال والحجوزات، مما أثار تحذيرات من رسائل مشبوهة تنتحل صفة ممثلين عن الموقع. - أكدت بوكينغ أن المعلومات المالية للمستخدمين لم تتأثر، ونصحت بتفعيل برامج الحماية والتواصل مع خدمة العملاء في حال ملاحظة أي تغييرات غير متوقعة في الحجوزات. - يواجه قطاع الحجوزات تحديات متزايدة من الاحتيال الإلكتروني، حيث يستخدم المحتالون أساليب تصيّد لسرقة بيانات الدفع، مما يثير دعوات للحد من الإعلانات الوهمية.

تعرّض موقع حجوزات الفنادق والإقامات بوكينغ لاختراق سمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات عدد غير معلَن من المستخدمين، بما في ذلك الأسماء ومعلومات الاتصال والحجوزات. ووصلت للمستخدمين رسالة اطلع عليها "العربي الجديد" جاء فيها أن "جهات خارجية غير مصرح لها ربما تكون قد اطلعت على بعض المعلومات المتعلقة بحجوزاتكم السابقة أو القادمة".

وأوضحت الرسالة أن "المعلومات التي تم الوصول إليها قد تشمل تفاصيل الحجز، والاسم/الأسماء، والبريد الإلكتروني/عناوين الهاتف، ورقم/أرقام الهاتف المرتبطة بالحجز، وأي معلومات أخرى ربما تكونون قد شاركتموها مع مكان الإقامة". وحذّرت الرسالة من أنه "إذا تلقيتم رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية مشبوهة، فقد تكون من جهات خبيثة تنتحل صفة ممثلين عن مكان الإقامة أو Booking.com"، كما حذّرت من النقر على أي روابط إذا ما تلقى المستخدم رسالة إلكترونية يبدو أنها مرسلَة من مكان الإقامة أو من "بوكينغ".

وذكّرت "بوكينغ" بأنه "لن نطلب منك أبداً مشاركة بيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو الرسائل النصية، أو واتساب. لن نطلب منك أبداً إجراء تحويل بنكي يختلف عن تفاصيل سياسة الدفع المذكورة في تأكيد حجزك".

وطمأنت المنصة إلى أنه لم يتم الوصول إلى المعلومات المالية لمستخدمي المنصة، ونصحت بتفعيل برامج الحماية، مثل برنامج مكافحة الفيروسات، على الأجهزة، لحماية المستخدم من محاولات التصيد الاحتيالي، كما دعت إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء لديها إذا ما لاحظ المستخدم أي تغييرات غير متوقعة في حجزه.

وهذه أحدث حلقة في مسلسل الجرائم الإلكترونية ضد "بوكينغ". ففي 2018، استخدم مجرمون أساليب التصيّد الاحتيالي لسرقة بيانات تسجيل الدخول من موظفي فندق في الإمارات، وتمكّنوا من الوصول إلى بيانات حجز أكثر من أربعة آلاف شخص على المنصة، ما تسبّب في تغريم الشركة. كما واجهت الشركة أخيراً صعوبة في التعامل مع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني على منصتها، حيث يطلب المحتالون بيانات الدفع للموافقة المسبقة أو التحقق قبل الرحلة، ثم يطلبون مبالغ باهظة. هذا، ويواجه قطاع الحجوزات عموماً دعواتٍ للحدّ من انتشار الإعلانات الوهمية على مواقع الحجز الإلكترونية.