اختراق يستهدف خريجي جامعة بنسلفانيا ويكشف بيانات 1.2 مليون متبرّع

- استعانت جامعة بنسلفانيا بمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد خرق بيانات استهدف أنظمة معلومات مختارة، مما أدى إلى توزيع رسائل بريد إلكتروني مسيئة على الخريجين، وتعمل الجامعة مع جهات إنفاذ القانون وفرق تقنية لمعالجة الأمر بسرعة. - كشف الاختراق عن بيانات 1.2 مليون متبرع للجامعة، وفقًا لموقع بليبنغ كمبيوتر، ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذا الادعاء أو تحديد هوية المخترق. - تُعدّ مؤسسات التعليم العالي أهدافًا مفضلة للهجمات السيبرانية، حيث تعرضت عدة جامعات لهجمات مشابهة، منها جامعة كولومبيا التي سُربت تفاصيل طلبات الالتحاق بها.

استعانت جامعة بنسلفانيا ب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعد توزيع رسائل بريد إلكتروني مسيئة على خريجيها، إثر خرقٍ للبيانات استهدف "أنظمة معلومات مختارة". وأكدت الجامعة، في بيان صدر الاثنين، أنها "تعمل مع جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى فرق تقنية من جهات خارجية، لمعالجة الأمر بأسرع ما يمكن".

وبيّنت رسالة بريد إلكتروني وُجّهت إلى خريجي الجامعة يوم الجمعة، واطّلعت عليها وكالة رويترز، أن شخصاً ادّعى التحدث باسم الجامعة، وجّه انتقادات للمؤسسة، واصفاً إياها بأنها "نخبوية" و"غير قائمة على الجدارة إطلاقاً"، مستخدماً ألفاظاً أكثر فظاظة لوصف الموظفين والطلاب.

ونقل موقع بليبنغ كمبيوتر، المتخصّص في شؤون الأمن الإلكتروني، عن شخص أو جهة مجهولة الهوية حدّدها على أنها المخترق، أنّ الاختراق كشف بيانات 1.2 مليون متبرّع للجامعة. ولم تتمكّن "رويترز" من التحقّق من هذا الادعاء بشكل مستقل، أو تحديد هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق.

وتُعدّ مؤسسات التعليم العالي منذ زمن طويل أهدافاً مفضّلة لكلٍّ من الجواسيس والمجرمين الإلكترونيين. ففي الفترة الأخيرة، تعرّضت عدة جامعات لهجمات سيبرانية تبنّاها مخترق يعلن دعمه لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، من بينها الهجوم على جامعة كولومبيا الذي أدّى في نهاية المطاف إلى تسريب تفاصيل تتعلّق بطلب الالتحاق بالجامعة الذي قدّمه المرشّح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني

(رويترز)