اختراق "سونو" أثر على 55 مليون مستخدم

كشف موقع رصد التسريبات Have I Been Pwned (هاف آي بين بوند) عن اختراق إلكتروني لمنصة "سونو" لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي. واستهدف هذا الهجوم الإلكتروني المنصة العام الماضي، وسمح للمخترقين بسرقة المعلومات الشخصية لأكثر من 55.3 مليون شخص.

وبحسب الموقع، الذي حصل على نسخة من البيانات المسروقة، تضمنت التسريبات أسماء العملاء وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم ومشترياتهم وأرقام بطاقات الدفع الجزئية، بما في ذلك تواريخ انتهاء صلاحية البطاقات. ووقع الاختراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ولكن لم يُكشف عنه إلا مؤخراً عبر منصة التحقيقات "404 ميديا".

هذا وشملت التسريبات الكود الأصلي الخاص بمنصة "سونو"، ما كشف كيف عملت الشركة على جمع ملايين الأغاني وكلماتها من مواقع البث الشهيرة، مثل "ديزر" و"يوتيوب" و"جينيوس"، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقد رفعت شركات الإنتاج الموسيقي دعاوى قضائية كبرى ضدها تتهم نماذجها بالاستخدام غير القانوني لملايين الأغاني المحمية بحقوق الملكية.

وفي جزء من هذه الإجراءات القانونية، اعترفت "سونو" سابقاً بأنها دربت ذكاءها الاصطناعي على "جميع ملفات الموسيقى ذات الجودة المعقولة المتاحة على الإنترنت المفتوح"، والتي شملت ما مجموعه "عشرات الملايين من التسجيلات". وتدافع "سونو" عن نفسها بأن التدريب على الأعمال المحمية بالحقوق مسموح به بموجب قوانين "الاستخدام العادل" في هذه الحالات.

يُذكر أن "سونو" واحدة من أكبر أدوات توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي على الإنترنت، وأنها لم تفصح حتى كتابة هذه السطور عن الهجوم الإلكتروني، ولم تُخطر الأفراد بسرقة بياناتهم. ولا يزال سبب عدم اعتراف الشركة علناً باختراق البيانات على موقعها الإلكتروني غير واضح.