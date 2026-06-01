- تعرض حساب البيت الأبيض الرسمي على "إنستغرام" التابع لأوباما للاختراق، حيث ظهرت منشورات غير معتادة مرتبطة بإيران، وأكدت شركة ميتا أن الحساب أصبح آمناً الآن. - المخترق نشر صورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع تعليق "البيت الأبيض تحت سيطرة الشيعة"، وتمت إزالة جميع المحتويات غير المصرح بها. - سبق أن تعرض حساب أوباما على "تويتر" للاختراق في 2020، واستهدف الهجوم حسابات شخصيات بارزة أخرى مثل إيلون ماسك وبيل غيتس.

تعرّض حساب البيت الأبيض الرسمي على "إنستغرام" التابع للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما للاختراق، بحسب ما أفاد به موقع تي إم زد الإخباري الترفيهي اليوم الاثنين. واكُتشف الاختراق أمس الأحد بعد ظهور منشورات عدة غير معتادة، مرتبطة بإيران، على الحساب الذي يحمل اسم المستخدم @obamawhitehouse.

وكان أبرز هذه المنشورات صورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مصحوبة بتعليق "البيت الأبيض تحت سيطرة الشيعة"، وفقاً لـ"تي إم زد". كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن تقارير أن المخترق نشر أيضاً قصصاً جديدة على "إنستغرام"، الذي يتابعه 2.4 مليون حساب. وأكد متحدث باسم شركة ميتا، المالكة لـ"إنستغرام"، لموقع تي إم زد وقوع الاختراق، وقال إن الحساب أصبح آمناً الآن وقد حُذفت جميع المحتويات غير المصرح بها. ولم تُكشف أي تفاصيل حول هوية المسؤول عن الاختراق.

يُذكر أن آخر منشور رسمي على الحساب كان في 20 يناير/كانون الثاني 2017، وهو يوم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى. هذا، بينما يمتلك أوباما حساباً شخصياً منفصلاً على "إنستغرام" باسم المستخدم @barackobama، يتابعه أكثر من 42 مليون حساب.

وسبق أن تعرّض حساب أوباما على "تويتر" (إكس حالياً) للاختراق في يوليو/تموز 2020، وذلك في هجوم استهدف كذلك حسابات إيلون ماسك وبيل غيتس وجو بايدن. ووعدت حسابات غيتس وماسك بدفعات بيتكوين لمتابعيها آنذاك. وفي عام 2014 أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن قراصنة يُعتقد أنهم يعملون لصالح الحكومة الروسية تمكنوا من اختراق بعض أنظمة الحاسوب في البيت الأبيض. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض آنذاك قائلاً إنه "اتخذنا إجراءات فورية لتقييم هذا النشاط والحد من آثاره".